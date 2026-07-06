驚悚畫面！嬰兒車滑落台鐵月台「滿臉血」...媽媽和站務員跳軌救人

記者陳以昇／新北報導

新北市台鐵鶯歌站昨（5日）下午，一對糊塗父母在月台候車時，疑因一時疏忽未緊握嬰兒車把手，導致嬰兒車當場面朝前直衝，連車帶人翻落鐵軌。2歲男童當場撞破頭「滿臉是血」，所幸當時並無列車進站，媽媽見狀急跳下軌道，和隨後趕到的站務員一起將男童救起。鐵路警察局除緊急將受傷嬰兒送醫外，也因父母嚴重疏忽，依法通報兒少保護並依《鐵路法》函移裁處，將處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

▼監視器拍下嬰兒車往前翻落鐵軌，父母渾然不知 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鐵警局台北分局樹林所昨天下午4時許接獲通報，指稱台鐵鶯歌站第2月台5車處發生有男童墜軌意外，員警與救護車獲報後趕到現場。據悉，一對父母當時推著嬰兒車在月台上候車，未料2人一時大意，竟然沒有緊握嬰兒車手把。導致嬰兒車朝前滑行，最後直接翻落至下方的鐵軌上。

網友目擊驚險過程，在社群平台Threads發文，心有餘悸地還原現場：「在鶯歌站看到對面月台，父母一時不注意讓嬰兒車面朝前滑落月台、跌上軌道。連車帶人一起下去的，翻落時頂部朝下著地了，不確定有沒有繫上安全帶...」網友直呼「這對父母太扯了！」，好險當時不是列車進站時刻，在媽媽及站務人員緊急跳下軌道將男童救上月台，但當時男童已經滿頭血，隨後與父母一起上了救護車送醫。墜軌的男童經送往三峽恩主公醫院救治，無生命危險。

警方表示，父母行為已違反《兒童及少年福利與權益保障法》，除已依規定立刻進行兒少保護通報外，也將依違反《鐵路法》第68條之1第1項第1款「在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品足以妨害行車安全」，函送鐵道局裁處，將處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

▼救護人員對受傷男童進行包紮後送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼案發的台鐵鶯歌站月台 。（圖／記者陳以昇翻攝）