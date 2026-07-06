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巴威「巔峰72小時」逼近台灣！粉專示警：周五周六各地有感

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▲暴風圈最快周五（10日）傍晚至夜晚接觸台灣陸地。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，巴威颱風還會再增強，未來72小時都會是巔峰狀態，依照氣象署最新預測路徑，暴風圈最快周五（10日）傍晚至夜晚接觸台灣陸地，周五夜晚到周六（11日）影響最明顯，尤其北部、中部與宜花務必提前做好準備。

暴風圈最快周五夜間接觸台灣！周六影響最猛

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臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，巴威颱風目前仍位在太平洋高壓南側，因此在周四（9日）之前，將維持穩定偏西移動，且強度還有增強空間，接下來72小時會是巴威最強盛的階段。

到了周四下半天後，巴威逐漸來到日本沖繩南方海域，位置也會轉到高壓西南側邊緣，屆時路徑將開始向西北偏轉。以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈預估周五傍晚至夜晚間接觸台灣陸地，之後逐步籠罩北部、東部與中部上空。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提醒，周五夜晚至周六會是巴威影響最明顯的時段，不論颱風是否直接侵襲或登陸，各地都會相當有感。不過路徑仍有調整空間，尤其周四開始偏轉的位置、幅度與時間點，都會牽動暴風圈接觸陸地時間，以及後續風雨影響範圍與強度，實際資訊仍應以中央氣象署正式發布為準。

賀伯、溫妮既視感？專家曝走向相似　強度恐不同

中央氣象署預報員趙竑表示，今天是巴威颱風強度最強時間點，北轉後就會逐漸減弱，預計以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，由於暴風半徑仍有320至350公里，帶來風勢一定會較強，提醒民眾留意。

趙竑也指出，巴威颱風目前偏向朝台灣東方海面行進，為東南向西北走向，當年造成嚴重災害的賀伯及溫妮颱風也是類似走向，但巴威颱風暴風半徑較大，且強度較強，帶來風雨及災情可能也不同。

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