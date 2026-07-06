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快訊／矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中

  記者游瓊華／台中報導

資深媒體人矢板明夫今天受邀在永豐棧酒店演講後突遭攻擊，一名男子出手攻擊矢板明夫臉部，導致矢板明夫嘴唇擦挫傷，男子事後隨即逃逸。現場工作人員已於第一時間將矢板先生送醫治療並報警處理。

▲矢板明夫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矢板明夫今天在台中演講完遭到男子攻擊。（圖／記者游瓊華翻攝）

由春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新臺中」營隊，今（6）日驚傳暴力事件。受邀擔任營隊講師的資深媒體人矢板明夫，於演講結束離開飯店時，遭到不明人士蓄意尾隨並出手攻擊臉部，嫌犯隨後逃逸。現場工作人員已於第一時間將矢板先生送醫治療並報警處理。根據主辦飯店人員透露，該名施暴男子行為極為可疑。

▲▼矢板明夫遭毆打，嫌犯正面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲矢板明夫(左)遭毆打臉部受傷送醫，打人的嫌犯(右)正面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，春雨文教基金會董事長、台中市議員施志昌表示強烈憤怒，並發表嚴厲譴責。施志昌強調，不論施暴者的動機為何，企圖用拳頭讓人失聲的行為，就是對民主自由最嚴重的挑釁。基金會將全力配合警方調查，提供飯店及周邊相關監視器畫面。

施志昌同時嚴正呼籲警方務必在最短時間內全力緝兇，查明幕後是否有指使者與真正動機，依法嚴辦、絕不姑息，以捍衛社會治安與言論自由。

▲矢板明夫。（圖／記者游瓊華翻攝）

基金會也補充說明，目前已派員全程陪同矢板明夫先生就醫，後續將全力協助其醫療與法律追訴事宜。營隊其餘課程也已加強維安防護，確保全體學員與講師的安全。

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