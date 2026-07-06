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潮州警3所長聯合布達　分局長黃世德勉深耕地方守護治安

▲潮州警分局舉行新埤、竹田及來義分駐所新任所長聯合布達典禮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局舉行新埤、竹田及來義分駐所新任所長聯合布達典禮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局潮州分局今(6)日舉行新埤、竹田及來義分駐所新任所長聯合布達典禮，由分局長黃世德主持，地方民代、仕紳及各界人士到場觀禮。黃世德勉勵3位新任所長儘速熟悉轄區、深耕地方，帶領團隊做好治安、交通及為民服務工作，攜手打造安全、安心的生活環境。

▲潮州警分局舉行新埤、竹田及來義分駐所新任所長聯合布達典禮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局舉行新埤、竹田及來義分駐所新任所長聯合布達典禮。（圖／記者陳崑福翻攝）

分局長黃世德於典禮中致詞表示，派出所及分駐所是警察服務民眾的第一線，也是維護地方治安、交通安全及推動為民服務的重要據點。期勉三位新任所長秉持警察專業與服務熱忱，迅速熟悉轄區特性，積極投入治安維護、交通疏導及為民服務工作，與地方民眾建立良好互動關係，傾聽民意、解決問題，共同打造安全、宜居的生活環境。

他也表示，面對日益多元的治安與交通工作挑戰，期許竹田所柯奕戎所長、新埤所陳盈仕所長以及來義所陳春勇所長三位所長能發揮領導統御能力，帶領所內同仁凝聚團隊向心力，以積極、負責的態度執行各項警政工作，提升警察服務品質，展現警察守護民眾生命財產安全的決心。

與會地方民意代表也紛紛表達祝賀之意，歡迎三位新任所長加入地方服務行列，並期許未來能與警察機關保持密切合作，攜手維護轄區治安與交通秩序，積極回應民眾需求，提供更優質、更有效率的警政服務，讓地方居民安居樂業。

潮州分局表示，未來將持續秉持「治安平穩、交通順暢、服務貼心」的警政理念，結合地方各界力量，共同營造安全、安心的生活環境，提升民眾對警政工作的信賴與支持。

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