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欠國庫130萬神隱！彰化分署出招向親友喊話　他急籌50萬現身

▲彰化某工程行業者欠稅130萬。（圖／彰化分署提供）

▲彰化某工程行業者欠稅130萬神隱，彰化分署人員向其親人喊話後，遂現身分署辦理分期。（示意圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區一名工程行業者因滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰、勞保費及房地合一稅等多項公法上金錢給付義務，累計欠款高達130萬元，名下無其他財產且行蹤成謎。行政執行署彰化分署經實地查訪並向其親友說明利害關係後，該名業者日前主動出面，當場繳納50萬元，並依法辦理分期繳納。

彰化分署表示，經分署人員多次調查該義務人財產資料，發現其名下已無任何可供執行的財產，遂針對其營業地及通訊地址等處所展開實地查訪。親友無奈指出，該名老闆早已音訊全無，也未與家人聯繫。分署人員當場向其家人嚴正說明未繳納稅款及罰鍰將面臨強制執行及相關司法程序，並懇切叮囑若日後能與義務人取得聯繫，務必勸導其主動至分署說明，以免衍生更嚴厲之執行措施。

▲彰化某工程行業者欠稅130萬。（圖／彰化分署提供）

▲彰化某工程行業者欠稅130萬遭催繳。（圖／彰化分署提供）

彰化分署指出，日前該名神隱多時的義務人，在家人陪同下主動前往分署報到。經詢問後得知，其兄長在聽取分署人員分析利害關係後，積極透過各方管道嘗試聯繫，最終成功與義務人建立聯繫，並說服他出面解決債務。該名業者向執行人員吐露心聲，表示近年因遭逢嚴重家變，身心受到極大創傷，所幸在親友的溫暖包容與全力支持下，正試圖重新出發。

為展現面對責任的勇氣與誠意，該義務人當場繳納50萬元，針對剩餘欠款則依法請求辦理分期繳納。彰化分署在詳盡審酌其目前經濟狀況與家庭情形後，秉持「公義與關懷」的核心價值，依法核准其分期繳納申請，承辦同仁並給予寬慰與鼓勵，期盼其能勇敢面對未來，按期履行義務。

彰化分署強調，對於遭遇重大變故、確有困難且願誠實面對之義務人，分署將提供合法且適切協助；同時呼籲民眾如有相關欠款，應依限繳納或及早與執行分署聯繫處理，以避免財產遭強制執行，影響自身權益。

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