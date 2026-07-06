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川普再嗆梅洛尼！發合成照暗諷「她像跟蹤狂」：需要申請保護令

▲▼川普再嗆梅洛尼！發合成照暗諷「她像跟蹤狂」：需要申請保護令。（圖／翻攝truthsocial@realDonaldTrump）

▲川普發布合成照片，暗諷梅洛尼。（圖／翻攝truthsocial@realDonaldTrump）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普在真相社群（Truth Social）發布一張合成照，暗諷義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宛如「跟蹤狂」一般對他著迷，揚言「需要申請保護令」，2國元首之間的緊張關係持續升溫。

北約峰會見面前　川普PO照狂酸

川普發布的合成照顯示，49歲的梅洛尼面露笑容抬頭仰望自己，而他僅配上一句「需要申請保護令」，並未做出更多解釋。

外界分析，義大利拒絕配合美國對伊朗的施壓行動後，川普與梅洛尼的關係就開始惡化。隨著這次貼文再度掀起外交波瀾，2人預計很快就要在7至8日舉行的北約土耳其峰會上碰面。

▼川普梅洛尼均為右翼領導人。（圖／路透）

▲▼川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮會晤。（圖／路透）

合照風波　美義外交惡化

川普上週宣稱，在七大工業國（G7）峰會期間，梅洛尼「一次又一次」主動要求與他合照，甚至暗示對方低聲下氣地懇求。

此話一出，隨即引發義大利強烈反彈，外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）宣布取消原訂的訪美行程，梅洛尼也駁斥川普的說法「完全是捏造的」，強調「義大利跟我從不乞求。」

梅洛尼接受義大利電視台Rete 4採訪時進一步表示，「我今天不是反美，昨天也沒有跪下。我相信西方在團結中更強大，也相信義大利在團結的西方中更強大，我為此努力工作，並將繼續努力。」

她同時強調，穩固的關係也必須建立在坦誠的基礎上，而她正是這樣一個坦率的人。

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