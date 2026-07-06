石門川友會成立力挺李四川　里長讚：新北市民期待的優秀人才

▲石門川友會成立凝聚基層，李四川提北海岸建設藍圖。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今天（6日）出席石門川友會成立大會，由石門區里長聯誼會會長、老梅里里長許寶祿擔任川友會會長，現場聚集多位里長及地方鄉親到場相挺。李四川提出北海岸建設與觀光發展願景，承諾未來若當選，將提高偏鄉區公所自主預算，並推動石門、三芝等沿海建設，打造濱海單車及行人健行專用道，帶動地方發展。

李四川致詞表示，隨著淡江大橋通車，未來淡海輕軌也有延伸的可能，北海岸除了交通建設，更應結合觀光資源發展。他提出規劃濱海單車及行人健行專用道構想，將採分段方式推動，串聯三芝、石門一路延伸至貢寮，讓民眾不必出國，就能在新北享受濱海騎乘單車、健行的旅遊體驗。

李四川指出，新北市三芝、石門、金山及萬里擁有優美海岸線與豐富觀光資源，只要妥善規劃，就能吸引更多觀光人潮，進一步帶動地方經濟，也讓青年有更多返鄉就業機會。他也承諾，未來將提高北海岸偏鄉區公所的自主預算，讓地方建設更貼近在地需求，加速改善基礎建設。

接受媒體聯訪時，李四川再次闡述「雙北共治」理念。他表示，雙北本來就是共同生活圈，無論是淡北道路、中和光復線施工，或河域管理等議題，都需要雙方共同合作推動，「兩市能夠共治才能共榮」。他並向民進黨新北市長參選人蘇巧慧喊話，表示不用害怕與台北市合作，「我跟蔣萬安市長一定是最好的戰友，會共同為雙北努力打拚」，希望未來持續推動雙北共治，讓重大建設不因行政區界線而中斷。

擔任石門川友會會長的石門區里長聯誼會會長、老梅里里長許寶祿則表示，李四川過去擔任台北市副市長期間，協助推動台北大巨蛋完工，展現豐富行政經驗與執行能力。他認為，李四川是一位有實力、有經驗的優秀人才，也是石門及全體新北市民共同期待的人選，呼籲地方凝聚力量，全力支持李四川，盼能帶領新北持續發展。