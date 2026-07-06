屏東驚悚命案！女遭「冰塊封屍」慘變紫黑色　男友涉4罪遭羈押

▲屏東女陳屍汽旅被裝袋「冰塊封屍」，男友涉4罪遭羈押。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東市一間汽車旅館4日發生命案，35歲林姓女子倒臥在客房中明顯死亡，而林女頸部以下被黑色垃圾袋包著，袋內裝滿大量冰塊，疑為避免飄出異味。警方調查後，鎖定跟林女一同入住的45歲蔡姓男友，並於5日凌晨將蔡男逮捕。檢方5日晚間複訊後，認為蔡男違反毒品、家暴、遺棄屍體等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押蔡男，經法院於今（６）日訊問後，裁准羈押。

據悉，蔡男跟林女入住汽車旅館長達一個多月，櫃台人員本月4日發現蔡男獨自一人神色詭異離開，察覺不對勁打房內電話無人接聽，房務進入後發現林女頸部以下被放滿冰塊的黑色塑膠袋包住，只露出頭部呈坐姿被放在沙發椅，桌上擺滿海洛因、依托咪酯等毒品。

警方獲報趕到現場後，研判蔡男此舉是要避免屍體發臭，認為蔡男可能是先去尋找可以棄屍的地方，之後會再返回旅館，於是在汽車旅館附近埋伏，直到5日凌晨0點時許在附近的河濱公園將蔡男逮捕。

屏東地檢署指出，屏東市某旅館內女性遺體案件，經調查後，認蔡男涉嫌違反毒品危害防制條例、藥事法、家庭暴力防治法及遺棄屍體等罪，嫌疑重大，且有羈押之原因與必要，於5日深夜，向法院聲請羈押，法院於今日訊問後，裁准羈押。另檢察官將擇期解剖遺體，進一步確認死亡原因及死亡方式。

犯罪被害人保護協會屏東分會將持續提供被害人家屬相關輔導支持與保護服務，以期在陪伴過程中，減緩與修復家屬失去親人的傷痛。