　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

屏東驚悚命案！女遭「冰塊封屍」慘變紫黑色　男友涉4罪遭羈押

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

▲屏東女陳屍汽旅被裝袋「冰塊封屍」，男友涉4罪遭羈押。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東市一間汽車旅館4日發生命案，35歲林姓女子倒臥在客房中明顯死亡，而林女頸部以下被黑色垃圾袋包著，袋內裝滿大量冰塊，疑為避免飄出異味。警方調查後，鎖定跟林女一同入住的45歲蔡姓男友，並於5日凌晨將蔡男逮捕。檢方5日晚間複訊後，認為蔡男違反毒品、家暴、遺棄屍體等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押蔡男，經法院於今（６）日訊問後，裁准羈押。

據悉，蔡男跟林女入住汽車旅館長達一個多月，櫃台人員本月4日發現蔡男獨自一人神色詭異離開，察覺不對勁打房內電話無人接聽，房務進入後發現林女頸部以下被放滿冰塊的黑色塑膠袋包住，只露出頭部呈坐姿被放在沙發椅，桌上擺滿海洛因、依托咪酯等毒品。

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

警方獲報趕到現場後，研判蔡男此舉是要避免屍體發臭，認為蔡男可能是先去尋找可以棄屍的地方，之後會再返回旅館，於是在汽車旅館附近埋伏，直到5日凌晨0點時許在附近的河濱公園將蔡男逮捕。

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

屏東地檢署指出，屏東市某旅館內女性遺體案件，經調查後，認蔡男涉嫌違反毒品危害防制條例、藥事法、家庭暴力防治法及遺棄屍體等罪，嫌疑重大，且有羈押之原因與必要，於5日深夜，向法院聲請羈押，法院於今日訊問後，裁准羈押。另檢察官將擇期解剖遺體，進一步確認死亡原因及死亡方式。

犯罪被害人保護協會屏東分會將持續提供被害人家屬相關輔導支持與保護服務，以期在陪伴過程中，減緩與修復家屬失去親人的傷痛。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

【把拔可以送養嗎XD】狂吸貓吸到快扁掉　貓皇滿臉生無可戀

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

相關新聞

屏東汽旅命案　女遭男友裝袋「冰塊封屍」

屏東汽旅命案　女遭男友裝袋「冰塊封屍」

屏東市一處汽車旅館昨（4）日發生命案，一名年約35歲的林姓女子倒臥在客房中，已經沒有呼吸心跳，警方趕抵現場時，林女已經明顯死亡，不排除與吸毒過量有關，詳細死因仍待進一步釐清。

22歲寫真正妹持毒被逮！密愛染毒男網紅

22歲寫真正妹持毒被逮！密愛染毒男網紅

獨／汶汶阿北學歷曝！85歲父管不動啃老獨子

獨／汶汶阿北學歷曝！85歲父管不動啃老獨子

高雄最好吃早午餐店突停業　警：老闆已聲請保護令

高雄最好吃早午餐店突停業　警：老闆已聲請保護令

老闆遭父家暴！高雄早午餐店宣布暫停營業

老闆遭父家暴！高雄早午餐店宣布暫停營業

關鍵字：

屏東命案旅館棄屍毒品案件家暴事件犯罪調查

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面