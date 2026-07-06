追刑責！中聯致癌油中檢分案調查　今確定3大偵辦方向

▲台中地檢署今天針對致癌油風暴召開專案會議，與各部門機關達成3項共識。（圖／台中地檢署）



記者白珈陽／台中報導

中聯油脂大豆沙拉油原料驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，1300公噸問題油品流向下游，台中地檢署3日分他字案偵辦，今天（6日）召開首次專案會議，與相關機關達成「儘速下架問題油」、「釐清問題時序、疑點」及「查明是否涉及刑事」等3大共識，中檢表示，污染源有待專業釐清，但業者知悉異常後之處置，原料或製程過程有無疏失均涉及刑事責任與否，檢察官會依調查所得具體事證來判斷。

台中地檢署表示，今天上午9時30分由檢察長洪家原主持召開「油品致癌物超標」專案會議，邀集中市調處、食安處及食藥署共同與會，整合檢、調及食安團隊資源，就目前掌握之生產、出貨、檢驗及通報時序進行專案說明，各與會機關並依權責提出報告、交換情資，共同檢視目前資料及待釐清事項。

中檢說，依主管機關目前初步研判，苯駢芘超標原因可能涉及原料或製程等污染因素，實際污染源仍有待專業釐清，本署尊重主管機關之專業判斷及後續專家研析，惟知悉異常後之處置，又不論原料或製程有無依標準作業流程、有無疏失均涉及刑事責任與否，檢察官會積極依調查所得具體事證來判斷。

中檢指出，本次會議各機關應依民生平台「訊息共享、計畫共商、行動同步、職權互補」之核心原則，就現階段偵查及查處方向達成下列共識：

一、儘速確認問題油品範圍，完成下架回收處置，以安民心：綜合檢視原料、生產批次、檢驗結果及供應鏈相關資料，確認問題油品是否僅限於目前所掌握批次，以及整體範圍是否完整，食安團隊持續依權責辦理產品流向追蹤、下架回收及抽驗等行政處置。

二、全面核實比對文件資料，讓相關時序、疑點釐清，免去揣測紛擾：就已調取及後續取得之原料、製程、品管、委外檢驗、進銷存、出貨及通報等資料，進行交互勾稽比對，核實各項紀錄之內容、時序及真實性，以釐清事實全貌。

三、積極查明有無涉及刑事責任：就相關業者知悉異常情形之時點及後續處置進行調查，依調查所得具體事證，依法判斷有無涉及食品安全衛生管理法、刑法或其他相關刑事責任，如查有不法，將依法嚴查速辦。