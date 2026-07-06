快訊／中國突試射飛彈！　日本政府表達嚴重關切

▲日本政府針對共軍日益頻繁的軍事活動表達嚴重關切（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國官方媒體今（6）日證實，中國人民解放軍海軍今日中午從一艘核子動力潛艦上，朝太平洋公海成功發射一枚「潛射戰略飛彈」。對此，日本政府表示事前已接獲通知，但針對共軍日益頻繁的軍事活動表達嚴重關切，並強烈要求中方重新考量相關演訓安排，避免威脅周邊國家安全。

核子動力潛艦出動 中方稱「不針對特定國家」

根據中國央視報導，今日中午12時01分，解放軍海軍出動一艘核子動力潛艦，向太平洋相關公海海域，成功發射了一枚攜帶訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，並且準確落入預定海域。

報導指出，此次飛彈試射為中方年度軍事訓練的例行性安排，強調事前已向有關國家進行通報，一切行動皆符合國際法與國際慣例，且不針對任何特定國家與目標。

中方提前通報「太空垃圾墜落」 管制區涵蓋日本EEZ

根據日本政府說法，中國當局早在昨（5）日就已先向日本海上保安廳進行通報，表示將因應「太空垃圾墜落」而劃設相關的航行管制區域。

不過，日方經確認後發現，該管制區域的一部分，已經涵蓋了日本的專屬經濟海域（EEZ）。

共軍武嚇動作頻頻 日政府強烈要求「重新考量」

日本政府在接獲中國發射彈道飛彈的相關通知後，隨即向中方表達了對其軍事活動日益活躍的「嚴重關切」。

日方強烈要求中國必須重新考量相關的飛彈發射訓練安排，以確保彈道飛彈不會飛越日本上空等，避免對日本的國家安全構成實質威脅。

事實上，這並非共軍首次朝太平洋試射飛彈，中國軍方在2024年9月，也曾無預警朝太平洋方向發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），當時同樣引發周邊國家的高度警戒。