考完一起玩！基隆快閃遊戲場七堵登場　百組親子草地闖關放電

▲考後盡情放電！基隆快閃遊戲場吸引百組親子同樂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

暑假正式展開，基隆市政府推出「115年基隆市快閃遊戲場計畫」，由基隆市兒童及少年事務處主辦的「快閃遊戲列車－考完一起玩」活動，昨天（5日）下午在七堵區百七街公園熱鬧登場，吸引超過百組親子家庭參與，孩子們在草地上奔跑闖關、探索挑戰，在遊戲中培養團隊合作、創造力與社交互動能力，現場歡笑聲不斷。

此次活動規劃「小勇士闖關樂」、「遊具超展開」、「玩具交換」及「童年廣場體驗」等多項趣味遊戲，讓孩子們在學期結束後盡情放鬆身心，透過跑跳、攀爬、挑戰與合作等多元形式探索環境，在遊戲中學習與他人互動，也累積面對挑戰的自信。

其中「童年廣場體驗區」成為活動亮點，吸引不少家長陪伴孩子一起體驗各式懷舊童玩，不僅串起不同世代共同回憶，也促進親子交流與互動。兒少處表示，遊戲不只是娛樂，更是兒童身心發展的重要媒介，透過將快閃遊戲場帶進社區，讓孩子在熟悉的生活環境中自在探索、建立人際互動，進一步培養解決問題與面對未知挑戰的能力，同時也希望提升社會對兒童遊戲權益與成長需求的重視。

兒少處長吳雨潔表示，本次活動以「考完一起玩」為主題，從活動名稱到主視覺海報設計，都邀請百福社區孩子共同參與創作。孩子們得知活動將安排在學期末舉辦後，便熱情提出「考完一起玩」的點子，希望考試結束後能和同學、朋友一起開心遊戲。

吳雨潔指出，這個充滿童趣的名稱，不僅反映孩子們真實的生活經驗，也展現他們對遊戲及同伴相聚的期待。透過邀請孩子實際參與活動規劃，讓孩子從參與者成為活動主角，也使活動內容更貼近兒童需求與想法。

兒少處表示，「115年基隆市快閃遊戲場計畫」下半年仍將持續巡迴各社區辦理系列活動，邀請大小朋友持續關注基隆市政府兒童及少年事務處粉絲專頁，下一場快閃遊戲列車，或許就在家附近的公園與大家相見。