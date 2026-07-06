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Subaru踢館Nissan！高雄女停車誤踩油門　撞破展示間玻璃

▲▼展間驚魂！高雄婦誤踩油門　駕愛車「直接參展」撞碎Nissan玻璃 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄婦誤踩油門，駕愛車「直接參展」撞碎Nissan玻璃。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區今（6）日上午發生一起驚險的「車廠大碰壁」意外！一名蔡姓女子（65歲）駕駛Subaru自小客車，準備停靠在大中一路的Nissan汽車展示間前，卻疑似因操作不慎，整輛車直接衝破展示間玻璃，並波及內部一台展示車。所幸現場無人受傷，蔡女酒測值為零，確切事故原因仍待警方進一步釐清。

左營分局表示，今日上午10時38分接獲報案，指稱大中一路399號前（Nissan展示間）發生車禍。警方趕赴現場發現，現場玻璃碎裂一地，展示間內的車輛也遭到波及。

據了解，蔡姓女子今日開車前往該展示間，目的是為了接送剛把車子送廠保養的兒子。不料，在準備將車輛停入展示間前的停車格時，疑似一時慌張、誤踩油門，整輛車便直直往前衝，撞碎展示間的落地玻璃並撞擊內部展示車。

▼展間驚魂！高雄婦駕愛車「直接參展」撞碎Nissan玻璃。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼展間驚魂！高雄婦誤踩油門　駕愛車「直接參展」撞碎Nissan玻璃 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼展間驚魂！高雄婦誤踩油門　駕愛車「直接參展」撞碎Nissan玻璃 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼展間驚魂！高雄婦誤踩油門　駕愛車「直接參展」撞碎Nissan玻璃 。（圖／記者吳世龍翻攝）

意外發生後，蔡女整個人呈現過度驚嚇、腦中一片空白，面對警方訊問時仍驚魂未定。警方隨後對蔡女進行酒精測試，酒測值為0.00mg/L，已在現場立即完成交通事故測繪、拍照及相關蒐證作業，並調閱展示間的監視器畫面，以釐清詳細的事故發生原因。

警方呼籲，民眾駕駛車輛進出停車格或狹窄區域時，應務必放慢車速，並謹慎操作油門與煞車。起步或停車前，請再次確認檔位，切勿因一時慌張而誤踩油門，以確保自身及他人的財產與生命安全。

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