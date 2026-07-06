基隆消防強化初任職安教育　打造安全執勤第一道防線

▲守護消防員先守護安全，基隆消防局辦理初任職安教育訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升初任消防人員職場安全意識與災害現場自我防護能力，基隆市消防局於7月1日及7月3日，在車輛保養場及七堵分隊辦理115年度初任消防人員安全衛生職前教育訓練，透過法規講授、案例分析、器材操作及情境實作等多元課程，協助新進消防人員從任職初期建立完整的安全觀念，落實「安全執勤、健康工作、平安返隊」目標。

消防局表示，此次訓練課程涵蓋「消防車輛裝備器材管理」、「消防三權」、「車輛安全管理與緊急應變操作」、「災害調查與案例事故分析」及「救災安全判讀與傷害預防」等重點內容，讓初任消防人員熟悉各項勤務安全規範與標準作業程序，提升危害辨識、風險評估及團隊安全管理能力。

消防局指出，消防勤務包含火災搶救、災害救援、緊急救護及各類複合型災害處置，工作現場充滿高風險、高不確定性及高時間壓力，因此此次教育訓練也導入工作安全衛生管理系統（PDCA）管理循環概念，從事前預防、事中防護到事後檢討與改善，建立完整的安全管理機制，持續深化消防職場安全文化。

課程內容除結合災害調查與事故案例分析外，也納入救災安全管制、入室搜救、空氣呼吸器操作、地下空間救災、緊急醫療救護職業安全、職場健康管理及火場污染暴露控制等實務訓練，並導入「Near Miss（幾近錯誤事件）」觀念，提升消防人員對潛在風險的預警能力，透過制度建立、教育訓練及健康管理三大面向，逐步建構完整的消防職業安全衛生體系。

基隆市消防局長游家懿表示，消防人員自身安全是消防戰力的根本，教育訓練不只是技能養成，更重要的是讓安全成為工作習慣。從每一次出勤前的風險評估、救災中的安全管制，到任務完成後的健康照護與經驗回饋，都應形成可檢核、可改善、可傳承的安全流程，持續提升消防人員執勤安全與整體救災效能。