韓啦新人金泰希告白！瘋狂愛上台灣火鍋　笑認每日必喝美式

▲金泰希甜美的鄰家女孩笑容，笑說自己泡得咖啡只能說好喝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

年僅21歲的韓國LG雙子啦啦隊新人金泰希，日前隨隊來台參與味全龍大巨蛋應援，憑藉精湛舞藝、甜美外型和標準中文迅速受到台灣球迷關注。還在就讀建國大學戲劇系的她，5日受邀擔任網路咖啡新銳品牌「獵人谷咖啡」一日店長，這也是她在台灣爆紅後，首場個人公開活動，吸引近百名粉絲擠進KIRI國際原住民族文創園區4樓，只為一睹女神風采。

金泰希一現身，立刻成為全場焦點。面對粉絲揮手、比愛心，親和力十足。談到這次擔任咖啡品牌一日店長，她透露自己私下其實就是咖啡控，「每天早上醒來一定要喝一杯冰美式咖啡，一天沒喝就覺得怪怪的。」她笑說，這次來到獵人谷咖啡，就像是把工作和自己的最愛結合在一起。

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活動現場，金泰希也親自為幸運粉絲調製焦糖咖啡，雖然動作略顯生澀，但她仍努力完成每個步驟，過程中不忘露出招牌甜笑。她還俏皮喊話，「請忽略口味，只要是我泡的，大家一律要說好喝！」一句話讓現場粉絲全笑翻，氣氛相當熱絡。

其實金泰希這次來台，最讓不少粉絲驚訝的，不只是她在球場上的應援魅力，還有她相當標準的中文發音。她透露，自己從小學開始就學中文，因為覺得中文很有趣，所以一路持續學習，甚至還考過HSK中文檢定證照。她也希望未來能繼續努力，讓中文說得更流利，也能和台灣粉絲有更多直接互動。

▲金泰希甜美的鄰家女孩笑容，收穫不少大批台灣粉絲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲金泰希說自己是台灣火鍋的粉絲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了咖啡，金泰希也大方分享來台後最難忘的美食。被問到最喜歡台灣什麼食物，她幾乎沒有猶豫，立刻點名「火鍋」。她表示，來台最愛這一味，公開向台灣火鍋「瘋狂告白」！她對台灣火鍋留下深刻印象，「我可以幫大家試吃全台的火鍋，台灣的火鍋真的太厲害了！」

從球場應援舞台到個人商業活動，金泰希坦言，自己也沒有想到首度來台就能受到這麼多喜愛。她感性表示，真的很謝謝台灣球迷和粉絲的支持，「因為有你們的熱情應援，我才能站在這裡。未來不管是在球場，還是其他舞台，我都會繼續努力，帶給大家更多活力。」

金泰希也透露，未來若有更多機會，希望能更深入認識台灣，也很期待能參加台灣的電視節目，和粉絲有更多見面機會。品牌方則表示，金泰希健康、活力又具親和力的形象，和品牌想傳遞的生活質感相當契合，因此特別邀請她擔任一日店長。從大巨蛋看台到咖啡活動，這股「金泰希旋風」顯然不只停留在球場，而是正在台灣持續延燒。