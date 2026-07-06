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凱特癌後最硬挑戰！　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

凱特王妃完成三峰挑戰後，3個孩子迎接她，夏綠蒂公主緊緊擁抱媽媽。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃完成三峰挑戰後，3個孩子迎接她，夏綠蒂公主緊緊擁抱媽媽。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）上週完成「國家三峰挑戰」（National Three Peaks Challenge）不只考驗體能，也是她抗癌後突破自我、回饋社會的象徵。她分享多張家庭照，丈夫威廉王子（Prince William）及3個孩子──喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis）在她完成挑戰後迎接她，畫面感人。她的親弟弟詹姆斯（James Middleton）也發文，吐露姊弟間的約定，說道：「看到妳走到今天，真的令人敬佩。」

夏綠蒂緊抱媽咪、路易玩狗？　威廉一家5口終點迎接？

凱特5日在官方IG分享多張完成三峰挑戰的照片，寫下：「就在1週前，我完成了國家三峰挑戰，非常感謝所有支持皇家馬斯登癌症慈善基金會（The Royal Marsden Cancer Charity）的人。」

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲凱特完成三峰挑戰後，喬治上前擁抱媽媽，夏綠蒂和路易也在一旁。（翻攝princeandprincessofwales IG）

照片中，她身穿紅色運動短褲、棒球帽、登山靴，臉上掛著笑容。她完成最後一座山後，家人們迎接她，10歲的夏綠蒂緊緊依偎在媽咪懷裡，母女貼臉相擁。另一張照片還能見到她抱著頭，伸手牽住媽媽，看起來難以置信又感動。8歲的路易則在一旁和舅舅養的狗玩耍，十分搶鏡。而12歲的喬治也給了媽媽大大的擁抱。

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲夏綠蒂緊緊抱住媽媽，畫面令人動容。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲夏綠蒂抱著頭，像是難以置信媽媽完成艱難挑戰，路易在一旁跟狗玩耍，相當搶鏡。（翻攝princeandprincessofwales IG）

弟揭2年前病床約定曝光？　「看到妳走到今天」惹鼻酸？

當天除了威廉和3個孩子，凱特的父母麥可和卡蘿密道頓（Michael& Carole Middleton），以及她的弟弟詹姆斯，也都在終點迎接她，一家人共同見證她完成這趟艱難旅程。

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲凱特完成挑戰後，弟弟詹姆斯密道頓給她擁抱。（princeandprincessofwales IG）

詹姆斯5日也同步發文分享心情，他透露，兩年前姊姊住院治療時，兩人曾約定有一天要一起爬山，當時也聊到大自然對身心復原的療癒力量，如今終於一起完成這個約定。

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲威廉和3名子女迎接凱特，凱特的父母與弟弟詹姆斯也一同入鏡。（princeandprincessofwales IG）

詹姆斯感性寫道：「看到妳一路走到今天，真的令人敬佩。妳的堅強、韌性和決心，還有妳身為母親、妻子、女兒和姊姊的模樣，每一天都鼓舞著我和很多人，請繼續做妳自己。」姊弟的深厚感情令人動容。

首位完成三峰挑戰王室成員？　凱特：想回饋幫助過我的人？

所謂「國家三峰挑戰」，是要在24小時內獨自攀登英國3座高峰──蘇格蘭的本尼維斯山（Ben Nevis）、英格蘭的斯科費爾峰（Scafell Pike）以及威爾斯的斯諾登山（Snowdon），總步行距離約37公里、累積爬升超過3,000公尺，還得在3地之間長途移動，堪稱「英國最硬登山挑戰」。

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲凱特和喬治分享完成挑戰的喜悅。（princeandprincessofwales IG）

凱特獨自登山，但有山地救援隊提供後勤支援，讓她能專注挑戰。肯辛頓宮證實，她是首位獨自完成「三峰挑戰」的王室成員。在過程中有不少登山客「野生捕獲」她，她親切和人們合照，並低調捐款給同樣完成挑戰的11歲抗癌小鬥士泰德哈斯拉姆（Ted Haslam）。

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲威廉帶著3個孩子迎接完成挑戰的凱特。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特表示，她之所以接受挑戰，不只是考驗體能，更希望透過親身經歷，鼓勵更多癌友，因為癌症不只是影響身體，也會深深改變一個人的心理和生活，因此希望替曾照顧她的皇家馬斯登癌症慈善基金會募款，幫助更多患者獲得完整的身心照護。她說：「我很感謝現在有足夠的體力走在這些山路上，但更重要的是，希望能藉此回饋一路幫助我的人。」

凱特王妃完成癌後最硬挑戰！10歲夏綠蒂緊抱媽咪　胞弟揭「2年前病床約定」逼哭網友

▲凱特在完成挑戰後，擁抱丈夫威廉。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特在2024年3月宣布罹癌，並接受9個月的化療，2025年1月宣布癌症進入緩解階段，目前已全面回歸王室工作，她也持續以自身抗癌經驗投入公益，希望讓更多癌友獲得支持與陪伴。


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