投100元繳停車費沒找零？一看發票印「欠找零40元」全場笑翻了

▲發票印「找零欠40」。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多停車場都使用繳費機，有女網友表示，最近繳停車費時，停車費60元，她投入100元後，機器卻遲遲沒有找零，原本以為是故障，沒想到拿到發票一看，上頭竟印著「找零欠40」，讓她一頭問號「請問有問過我要不要給你欠嗎？」貼文曝光後笑翻大批網友，紛紛表示第一次看到發票還會寫「欠找零」。

原PO在Threads發文表示，停車費60元，她投了100元進繳費機，等了很久卻沒有吐出40元找零，沒想到發票上竟印著「找零欠40」，讓她哭笑不得表示，「請問有問過我要不要給你欠嗎？哈哈哈哈。」事後她也更新表示，有致電詢問，停車場有透過LINE將40元退還給她。

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貼文一出，眾人都笑翻，「第一次看到有寫欠找零的發票」、「這是告知，不是商量，哈哈哈」、「第一次知道有賒帳功能」、「這發票有紀念價值 XD」、「躲機器的工讀生，你給我出來哦」、「欠40超好笑。」

也有網友解釋，「沒有來補零錢，假日很常見」、「找錢沒有20元硬幣，機器裡的10元一下就用完，才會欠40」、「裡面沒有零錢可以找了。」

※本文獲amb.e_r77授權引用。