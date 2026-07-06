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人海畫面曝光！哈米尼喪禮遊行喊「美國去死」　數百萬人參加

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

▲哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪禮遊行6日在首都德黑蘭盛大舉行，身穿黑衣的哀悼者從清晨開始湧上街頭，只為來送最後一程，隊伍沿途旗幟飄揚、呼喊各種口號，放眼望去人山人海。德黑蘭預計遊行將持續10至12個小時，官媒表示，有數百萬人參加。

黑衣人潮塞爆德黑蘭　官方稱數百萬人到場

路透、CNN等報導，伊朗官方通訊社「伊斯蘭共和國新聞社」（IRNA）宣稱有數百萬人湧入德黑蘭參與這場喪禮，儘管這項數字目前尚未能獨立證實，但根據路透社拍攝的照片與影片可見，現場聚集大批人潮。

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

▲▼官媒表示，有數百萬人參加。（圖／路透，下同）

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

遊行沿途旗海飄揚，除了伊朗國旗、宗教旗幟外，還可見到巴勒斯坦與真主黨旗幟。不少父母推著嬰兒車帶著孩子前來，男女老少擠滿整條街道，哀悼群眾的口號聲從未間斷。從橫跨遊行路線的天橋上望去，人潮仍不斷湧向遊行隊伍。

59歲的哀悼者阿里（Ali）告訴CNN，出席喪禮就是展現伊朗人民團結的方式「我們一定要來這裡，他是我們的伊瑪目」。25歲的法特梅（Fatemeh）則稱，「他是我們的領袖，是一位偉大人物」。

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

靈柩車駛過　「美國去死」怒吼響徹街頭

漆有伊朗國旗圖案、載著數具靈柩的車輛緩緩駛過德黑蘭市中心。據CNN記者在現場觀察，遊行路線早已被擠得水洩不通。現場傳出此起彼落的口號聲，不時響起「美國去死、以色列去死」的吶喊。

哈米尼今年2月28日在美國與以色列對伊朗發動戰爭的空襲行動中，與多名家族成員一同身亡。

 ▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

喪禮儀式一連多日　遺體將安葬故鄉

哈米尼的喪禮已於3日展開，靈柩放在德黑蘭公開供人瞻仰，整體儀式將持續6天，接下來行程如下：

7月6日：預計是德黑蘭聚集人潮最多的一天，主要遊行隊伍將沿著從伊瑪目侯賽因廣場（Imam Hossein Square）到阿札迪廣場（Azadi Square）全長10公里的路線進行。

7月7日：將在庫姆賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）舉行祈禱儀式，若條件許可，當地也可能舉行喪禮遊行。

7月8日：哈米尼遺體將運往伊拉克納加夫（Najaf），此舉反映出該政權意圖展示其革命意識形態仍能超越國界。屆時將有一場由伊拉克總理、政府高層官員和宗教領袖出席的官方迎接儀式，隨後隊伍將前往什葉派穆斯林重要朝聖地伊瑪目阿里聖陵（Imam Ali Shrine）。之後，遺體將由直升機運往卡爾巴拉伊瑪目海珊聖陵（Shrine of Imam Hussein），最後再回伊朗。

7月9日：哈米尼將安葬在出生地馬什哈德伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine）。

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