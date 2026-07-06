人海畫面曝光！哈米尼喪禮遊行喊「美國去死」　數百萬人參加

▲哈米尼喪禮遊行6日在首都德黑蘭舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪禮遊行6日在首都德黑蘭盛大舉行，身穿黑衣的哀悼者從清晨開始湧上街頭，只為來送最後一程，隊伍沿途旗幟飄揚、呼喊各種口號，放眼望去人山人海。德黑蘭預計遊行將持續10至12個小時，官媒表示，有數百萬人參加。

黑衣人潮塞爆德黑蘭 官方稱數百萬人到場

路透、CNN等報導，伊朗官方通訊社「伊斯蘭共和國新聞社」（IRNA）宣稱有數百萬人湧入德黑蘭參與這場喪禮，儘管這項數字目前尚未能獨立證實，但根據路透社拍攝的照片與影片可見，現場聚集大批人潮。

▲▼官媒表示，有數百萬人參加。（圖／路透，下同）

遊行沿途旗海飄揚，除了伊朗國旗、宗教旗幟外，還可見到巴勒斯坦與真主黨旗幟。不少父母推著嬰兒車帶著孩子前來，男女老少擠滿整條街道，哀悼群眾的口號聲從未間斷。從橫跨遊行路線的天橋上望去，人潮仍不斷湧向遊行隊伍。

59歲的哀悼者阿里（Ali）告訴CNN，出席喪禮就是展現伊朗人民團結的方式「我們一定要來這裡，他是我們的伊瑪目」。25歲的法特梅（Fatemeh）則稱，「他是我們的領袖，是一位偉大人物」。

靈柩車駛過 「美國去死」怒吼響徹街頭

漆有伊朗國旗圖案、載著數具靈柩的車輛緩緩駛過德黑蘭市中心。據CNN記者在現場觀察，遊行路線早已被擠得水洩不通。現場傳出此起彼落的口號聲，不時響起「美國去死、以色列去死」的吶喊。

哈米尼今年2月28日在美國與以色列對伊朗發動戰爭的空襲行動中，與多名家族成員一同身亡。

The convoy carrying the coffins of the martyred Leader of the Islamic Revolution and his family members enters the funeral procession route in Tehran and is met by crowds of mourners along the way.



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喪禮儀式一連多日 遺體將安葬故鄉

哈米尼的喪禮已於3日展開，靈柩放在德黑蘭公開供人瞻仰，整體儀式將持續6天，接下來行程如下：

7月6日：預計是德黑蘭聚集人潮最多的一天，主要遊行隊伍將沿著從伊瑪目侯賽因廣場（Imam Hossein Square）到阿札迪廣場（Azadi Square）全長10公里的路線進行。

7月7日：將在庫姆賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）舉行祈禱儀式，若條件許可，當地也可能舉行喪禮遊行。

7月8日：哈米尼遺體將運往伊拉克納加夫（Najaf），此舉反映出該政權意圖展示其革命意識形態仍能超越國界。屆時將有一場由伊拉克總理、政府高層官員和宗教領袖出席的官方迎接儀式，隨後隊伍將前往什葉派穆斯林重要朝聖地伊瑪目阿里聖陵（Imam Ali Shrine）。之後，遺體將由直升機運往卡爾巴拉伊瑪目海珊聖陵（Shrine of Imam Hussein），最後再回伊朗。

7月9日：哈米尼將安葬在出生地馬什哈德伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine）。