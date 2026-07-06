明代鎏金觀音像印「TCL」廣告　真相曝光：竟是僧侶做的

▲永樂款鎏金銅觀音菩薩像。（圖／翻攝中國工藝美術館）

記者陳冠宇／綜合報導

近日在中國工藝美術館舉辦的藝術展上，大陸國家一級文物永樂款鎏金銅觀音菩薩像被民眾發現，從特定角度能看見文物上出現家電廠牌「TCL」的廣告字樣。沒想到，這竟然和當年僧人為了「保護文物」的舉動有關。

該像為明代宮廷雕塑文物，是青海省博物館的「鎮館之寶」，高1.46米，銅質鎏金材質，飾物繁複華麗，工藝精湛，底部鏨刻「大明永樂年施」款識，還刻有藏文、漢文和梵文。此像為朱棣布施至青海瞿曇寺之物，是永樂宮廷造像藝術的代表作，也是中國大陸現存最高、最大的銅鑄菩薩像。

綜合陸媒報導，有大陸網友關注到，近日中國工藝美術館舉辦的藝術展上，永樂款鎏金銅觀音菩薩像展櫃內，從造像下方仰觀，觀音裙擺、腳踝區域能清晰看見TCL字樣。

TCL回應，經全面排查，該公司及旗下各業務主體未與本次涉事特展及相關博物館存在任何形式的商業合作、廣告投放、聯名宣傳等行為，也從未授權或參與在該文物展陳中放置任何品牌標識。

青海省博物館一位工作人員6日上午告訴媒體，網友看到的TCL廣告字樣是一張報紙。他說，這尊永樂款鎏金銅觀音菩薩像在2000年左右從瞿曇寺移交至青海省博物館時，文物的這處就有這張報紙，這張報紙起到封底的作用。

▼永樂款鎏金銅觀音菩薩像身上的字樣。（圖／網路影片截圖）

佛像封底通常是「裝藏」的最後一步。「裝藏」是佛教造像儀軌的一項重要內容，是指在塑造或建造好的佛像、佛塔內裝入聖物，以此來賦予塔像「神力」的行為。從目前的考古發現來看，已有一些能明確體現裝藏的例子，但並不多見。

工作人員提到，這尊菩薩像封底損壞了，為防止裡面的香灰、柏香等物品掉落，瞿曇寺的僧人用報紙封住。「那時候條件沒這麼完善，沒有海綿、無酸紙等這種包裝。」工作人員解釋，用報紙是很常見的操作。

此外，青海省博物館另一位工作人員還提到，瞿曇寺僧人用報紙封底之後，為了保護文物，移交到青海省博物館之後他們沒有再打開。從藏傳佛教裝藏的情況來看，裡面都會有香灰、柏香，有些保存好的裝藏還會有經書、寶石。

另據青海省文物局一位工作人員介紹，2026年7月5日晚，青海省博物館已安排專家和技術人員飛赴北京核實文物底部出現TCL字樣一事，核實後第一時間會發布情況說明。