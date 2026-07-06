落網畫面曝！高雄男欠10萬遭捅亡　涉案情侶檔逃東港被抓

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市60歲傅姓男子4日凌晨在新興區住處遭人持刀刺傷身亡，警方持續追查後，案情有重大進展。專案小組持續以車追人，發現涉案犯嫌犯案後搭乘多元計程車一路南逃，最後在屏東東港一間超商前逮獲涉嫌持刀行凶的張姓男子，以及案發時也在場的張男女友，至於整起事件的債主與另1名共犯，目前仍在逃。

▲涉嫌殺害傅姓男子的張姓主嫌在超商前落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起命案發生在4日凌晨3時40分許，警方接獲報案指新興區忠孝一路一帶發生案件，員警趕抵現場後，發現傅姓男子倒臥住處內，背部有刀傷，當場已呈無生命徵象狀態，送醫後仍宣告不治。警方成立專案小組後，調閱監視器發現，案發前共有5男1女進入傅男住處所在大樓，隨後再陸續離開，循線鎖定涉案車輛追查。

警方先後查獲孫男、薛男到案，兩人警詢時均否認持刀行凶，供稱與傅男是朋友，案發當天因追討10萬元債務爆發衝突，兩人僅在一旁觀看，真正持刀傷人的另有其人，專案小組不排除兩人刻意避重就輕，因此持續比對相關跡證，同時追查其餘涉案人行蹤。

據了解，警方後續追查發現，犯嫌犯案後改搭多元計程車逃逸，專案小組隨即擴大調閱沿線監視器，以車追人、一路往南清查，終於在5日晚間於屏東東港查獲涉嫌持刀刺殺傅男的張姓男子，以及當時也在場的張男女友。

▲涉嫌殺害傅姓男子的張姓主嫌跟女友一同落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，張男落網後供稱，案發當時現場一片混亂，過程中有人喊聲，他才跟著動手，原本並未預料傅男最後會傷重死亡。不過，警方對其說詞仍持保留態度，後續將持續比對現場跡證、相關供述與涉案人之間的角色分工，進一步釐清究竟是誰主導討債、誰下手行凶，以及是否有人在場協助。

警方初步調查，整起案件疑與10萬元債務糾紛有關，而真正引爆衝突、被指為始作俑者的債主，以及另一名共犯，目前仍在逃。警方正持續展開追緝，希望盡快將人拘提到案，完整還原案發經過。

其實死者傅男背景並不單純。據了解，他過去有毒品、槍砲、恐嚇等多項前科，2012年間曾因毒品案遭通緝時，在高雄路竹遭警方查獲持有改造手槍及子彈，其中還包括俗稱「警察殺手」的穿甲彈，當年因此遭判刑入獄，未料出獄後，如今又捲入債務糾紛，最終命喪刀下。