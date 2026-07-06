好朋友「進同間公司」會怎樣？她曝實際狀況　網：年紀大就會發現

▲好朋友適合在同間公司上班嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，求學時總認為與好友共事很幸福。不過，她近期觀察兩位好友在同公司上班，卻因公務而產生心結，雙方關係變得彆扭。這讓她感受到，感情越好反而越難劃清公私界線，不知道大家覺得好朋友是否適合當同事？貼文曝光後，引起討論。

曾嚮往和朋友同公司！她入職場後改觀

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這名女網友在Dcard上，以「好朋友適合在同一間公司上班嗎？」為標題發文。原PO透露，學生時期分組總愛找好友，甚至期盼畢業能進同公司。她曾以為有朋友相伴，能一起用餐與抱怨公事，上班就不孤單，然而實際踏入職場後，她卻越來越懷疑自己的想法對不對。

好友同公司，感情變調

原PO進一步分享，身邊有兩位認識很久的好友在同公司任職，起初較早進公司的那位很照顧晚進公司的另一位，雙方互相照應，讓其他同事羨慕。不料，某次後輩未如期完成業務，迫使前輩留下來幫忙收尾，儘管當下沒有吵架，但事後兩人互動明顯彆扭，就連私下約吃飯都能感受到氣氛已與過去不同。

熟人難開口究責

原PO感嘆，若是一般同事，便能公事公辦，但面對朋友卻常因怕傷感情而難以直言。她指出，職場看重責任與效率，一旦牽涉升遷或拖累團隊，越熟反而越難劃分界線。她認為真正的成熟，在於能將友情與工作分開，該負責時就負責，下班後再繼續當好朋友。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「情侶都不適合一起工作了，何況只是朋友關係，為了利益就會見人心」、「不適合，再怎麼好的感情都禁不起這種考驗」、「隨著年紀越大，你會慢慢發現，人都是為了自己，說翻臉就翻臉了」、「不適合，我曾經跟我的大學好友同辦公室2個月，真心後悔，後來她離職，我們才能繼續當朋友」。還有網友表示，「我覺得不要同部門就好，不同業務，公事上交集不多，還可以同時請假」、「可以同公司，不要同部門就好，過來人的經驗分享」