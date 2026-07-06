「是你兒子能接受嗎？」20童受虐市府僅罰40萬　童子瑋要謝國樑道歉

▲評論「基隆幼兒園虐童案」事件記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

基隆市爆發教保服務人員涉嫌虐待近20名幼童案，家長不滿基市府作為，日前至幼兒園前丟雞蛋抗議，引發社會關注。民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋今（6日）召開記者會，喊話基隆市長謝國樑應為此向家長公開道歉，並建立明確機制，包括通報、內控、處理。民進黨立委陳培瑜批評，謝國樑落淚不是為了孩子，而是「鱷魚的眼淚」，擔心自己沒辦法連任。

民進黨基隆市長參選人童子瑋、立委陳培瑜、張雅琳今（6日）至民進黨中央黨部舉辦記者會評論「基隆幼兒園虐童案」事件。記者會一開始先播放一段約15秒的孩童受虐影片，只見畫面中一名幼保員將男童推至牆角，甚至作勢拿掃把要打男童，一旁還有其他孩童目睹。

童子瑋表示，這個影片只是冰山一角，他在兩週前就掌握訊息，議員也有告知他相關情形，但他認為市府已經有介入，市長也說會開會，他就沒有特別發表相關談話跟態度。然而，有受虐童家長3日拿影片給他看，問他，「議長，如果是你兒子，你能接受嗎？」他回應，「市府不是已經在處理了嗎？」，結果家長開始抱怨這兩週來市府荒腔走板的過程。

童子瑋指出，謝國樑當初以「小愛爸爸」形象參選市長，選後還成立兒少處，但這次過程中完全沒看到兒少處的角色。他批評，另外成立的兒少處跟教育處權責不分、疊床架屋，導致公務人員不曉得誰負責什麼，這是事前失靈，沒有內控機制。

童子瑋認為，謝國樑的回應看起來像是第三者，且處理兩個多禮拜，家長上週六丟雞蛋抗議，事後還被法辦。如果今天是在台北發生這件事情，相信台北市長蔣萬安不會這樣處理。謝市府只要發生事情就推卸責任、犧牲公務員，好像都沒有自己的事，事後掉眼淚就可以解決政治效應。

童子瑋也提出兩點要求，第一，謝國樑本人應該公開向家長道歉；第二，市府要建立明確、完整的機制，包括通報、內控、處理。

陳培瑜則表示，從15秒的影片中，可以看到推打小孩3次、拿掃把打小孩2次，但一個小孩被送進幼兒園，每天至少8到9個小時，一個孩子可能受虐待不只1次，現場也不只一個小孩。

陳培瑜對謝國樑提出三問，第一，謝國樑親自召開4次會議，應公開會議記錄。第二，目前已知有超過20個小孩受虐，但雲端紀錄只能保存9天，市府應全力調查除了這9天以外，還有多少孩童受虐？第三，謝國樑宣稱「兒少保一條龍」，但卻沒有看到兒少處角色，這條龍到哪裡去了？難道這條龍去睡覺了嗎？

陳培瑜指出，謝國樑先前為此落淚，不知道今天第5次會議後還會不會繼續流淚，但這並非為孩童流的眼淚，而是「鱷魚的眼淚」，是擔心自己沒辦法連任，請謝國樑收起眼淚、擦乾眼淚、拿出魄力，「你是一個市長，你不只是小愛爸爸，你是全基隆人的爸爸，你要為全基隆的孩子站出來，要回一個公道」。

陳培瑜也喊話，希望基隆市府不要再把責任推到中央身上，因為中央已經有《教保服務人員條例》，最重可以讓幼兒園廢止設立許可，但是謝國樑至今沒有做出相關的處分。且根據《教保人員服務條例》規定，最重可以罰款到60萬，但基市府只罰40萬，無法理解為何9天超過500個施虐片段卻換來這麼輕的處罰？為什麼謝國樑輕輕放下？另外幼稚園依法是否完成社政通報，她到現在依然感到擔心。

張雅琳也說，一般縣市超過3個個案就會成立單一窗口、成立重大兒虐專案處理，為何謝國樑沒有比照，是傻傻搞不清楚還是從頭到尾都低估這件事？謝國樑說會進行第二階段調查，但是否追究負責人責任？若已知有人施暴，為何沒有完成通報？這應該追究整個園所的責任，而非只有這兩位老師，市府等於是讓第一線受虐的家長，已經非常心痛，還孤立無援。