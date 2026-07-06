高雄男偷機車拒捕頑抗　勇警遭「倒地警車」重壓燙傷腳

記者賴文萱／高雄報導

高雄市一名61歲陳姓男子5日下午在大同國小前偷竊機車後逃逸，警方接獲報案後立即啟動科技偵查，花費約1小時就在左營區發現其蹤跡。不料陳嫌為躲避追緝，竟在街頭危險駕駛拒捕，員警在壓制過程中，因陳嫌強力掙扎導致警用機車倒榻，當場壓傷一名男警右腿，造成燒燙傷及擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

▲賊偷機車反抗拒捕，遭勇警壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局中山路派出所於5日下午16時20分許接獲民眾報案，稱其停放在大同國小前的愛車不翼而飛。警方不敢大意，隨即利用科技偵查手段調閱周邊監視器，迅速鎖定失竊車輛，並通報線上警力展開攔截圍捕。

當日下午17時25分，線上警力在明誠路與大裕路口發現涉案的陳姓嫌犯，他一見警方現身，竟不顧用路人安全，數度在街頭危險駕駛試圖脫逃，雙方展開激烈追逐，最後員警追至左營區新上街成功將陳嫌攔截。

▲▼高雄賊偷機車反抗拒捕，勇警壓制遭「倒地警車」重壓燙傷腳。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過在逮捕過程中，中山所蔡姓警員衝上前壓制陳嫌時，因他死命掙扎、拒絕就範，推擠中導致警用機車重心不穩倒榻，沉重的車身直接壓在蔡員右腿上，造成蔡員右腳燒燙傷及多處擦挫傷。

同仁見狀立即將陳嫌上銬，並緊急將受傷的蔡員送醫治療，所幸經醫治後已無大礙，目前已出院返家休養。全案訊後，警方將陳嫌依涉嫌竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。