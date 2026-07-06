　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

高雄男偷機車拒捕頑抗　勇警遭「倒地警車」重壓燙傷腳

記者賴文萱／高雄報導

高雄市一名61歲陳姓男子5日下午在大同國小前偷竊機車後逃逸，警方接獲報案後立即啟動科技偵查，花費約1小時就在左營區發現其蹤跡。不料陳嫌為躲避追緝，竟在街頭危險駕駛拒捕，員警在壓制過程中，因陳嫌強力掙扎導致警用機車倒榻，當場壓傷一名男警右腿，造成燒燙傷及擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

▲▼高雄61歲賊偷機車反抗拒捕，勇警壓制遭「倒地警車」重壓燙傷腳。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賊偷機車反抗拒捕，遭勇警壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局中山路派出所於5日下午16時20分許接獲民眾報案，稱其停放在大同國小前的愛車不翼而飛。警方不敢大意，隨即利用科技偵查手段調閱周邊監視器，迅速鎖定失竊車輛，並通報線上警力展開攔截圍捕。

當日下午17時25分，線上警力在明誠路與大裕路口發現涉案的陳姓嫌犯，他一見警方現身，竟不顧用路人安全，數度在街頭危險駕駛試圖脫逃，雙方展開激烈追逐，最後員警追至左營區新上街成功將陳嫌攔截。

▲▼高雄61歲賊偷機車反抗拒捕，勇警壓制遭「倒地警車」重壓燙傷腳。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄賊偷機車反抗拒捕，勇警壓制遭「倒地警車」重壓燙傷腳。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄61歲賊偷機車反抗拒捕，勇警壓制遭「倒地警車」重壓燙傷腳。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過在逮捕過程中，中山所蔡姓警員衝上前壓制陳嫌時，因他死命掙扎、拒絕就範，推擠中導致警用機車重心不穩倒榻，沉重的車身直接壓在蔡員右腿上，造成蔡員右腳燒燙傷及多處擦挫傷。

同仁見狀立即將陳嫌上銬，並緊急將受傷的蔡員送醫治療，所幸經醫治後已無大礙，目前已出院返家休養。全案訊後，警方將陳嫌依涉嫌竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

相關新聞

永康兵仔市場連偷2攤　13件牛仔短褲、T恤全竊走

永康兵仔市場連偷2攤　13件牛仔短褲、T恤全竊走

台南市永康區兵仔市場5日上午發生衣物竊案，47歲蘇姓女子涉嫌接連在2處攤位竊取牛仔短褲、T恤等共13件衣物，店家發現後報警，永康分局復興派出所員警到場，依竊盜現行犯將蘇女逮捕，惟蘇女疑故意「賴倒在地」不肯移動，警方強拖帶上警車帶回，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

得不償失！日男偷神社「10日圓」香油錢被逮

得不償失！日男偷神社「10日圓」香油錢被逮

偷寺廟燭台　他辯「佛祖微笑說OK」

偷寺廟燭台　他辯「佛祖微笑說OK」

安全帽男闖廟「掃光50碗結緣泡麵」！　離譜畫面曝光

安全帽男闖廟「掃光50碗結緣泡麵」！　離譜畫面曝光

「LV放桌上」沒人偷　台灣日常驚呆外國人

「LV放桌上」沒人偷　台灣日常驚呆外國人

關鍵字：

高雄竊案偷竊

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面