安格斯12星座一周運勢7／6-7／12　巨蟹玻璃心爆棚、雙魚桃花炸子雞

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

牡羊座這周重點不在於心想事成，而是需要好好安頓情緒，收起心裡敏感又脆弱的玻璃羊。單身者可能被有熟悉感的人吸引，某些既視感也可能讓你突然想起舊人，但請先分清楚那是緣分回頭，還是你只是懷念被理解的感覺。有伴者也記得千萬別把不安丟給另一半承擔，一句不經意的酸言酸語，都可能讓對方心裡打結。

金牛4.21～5.20

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種種人際間的烏龍風暴還在持續中喔！水逆為今年的金牛帶來不少欲哭無淚的情境狀況題，訊息誤會、約錯時間、朋友傳話失真、某人說失蹤就失蹤，都可能讓你的人際圈熱鬧又混亂，連桃花都來得很詭異啦！至於交往中的牛座因為火二的關係，對於金錢消費很敏感，兩人之間的共識需要好好說清楚，別以為對方都懂。

雙子5.21～6.20

這周雙子整個人像被切到1.5倍速在生活，行動力變強，但情緒與語氣同樣容易一飛衝天，單身者聊天、社群、朋友局、短程出遊都能帶來桃花，但究竟是一場遊戲還是一場夢（有差嗎）就需要留神。交往中的雙子，這周走入吵鬧期（也可能一年四季都這樣），想讓嗓子多休息，就少開玩笑，情人未必懂你的幽默，還是直話直說吧。

巨蟹6.21～7.21

這波水逆的主場人物─巨蟹，這周運勢也莫名很有收視率啊！太陽和水逆擠在命宮，讓你想做自己的同時，又會玻璃心爆棚，一句無心的話，都可能成為翻臉關鍵。此時睡眠也很重要，一旦沒睡好，就容易想太多、生悶氣（並沒有要帶業配）。因此感情上任何事都別用「我OK」帶過，無論曖昧或交往，都要適度表達自己的想法，對方才能愈來愈Get到重點。

獅子7.22～8.22

獅子這周有木星坐命，能成為人群主KEY，單身者桃花不缺，但內心亂流不小，十二宮潛意識宮將三不五十成為你的嚴重干擾，某些傷口或許從來沒痊癒過。另外戀愛中的獅獅們，感情的甜蜜或許讓你幸福肥，但某些PTSD很可能是你患得患失的主因，當你越想藏住不安，對方越可能讀錯你的訊號。

處女8.23～9.22

水星逆行在第十一宮人脈宮，處女這周會明顯感覺人際圈正進入某個重新整理的層級，生活上的小插曲將引領著你看清某些友情其實早就失衡。單身者的曖昧變得捉摸不定，別急著對號入座，此時事業宮正發著光，你在感情上的關注力容易失焦，戀愛中的處女座得小心把感情談成檢討會，看起來像溝通，實際上每句話都帶著刺。

天秤9.23～10.22

既想要享受情感中的甜蜜蜜，又怕蛀牙或三高嗎？（笑）天秤這周的戀愛腦顯得很不單純，想愛又不敢愛，更怕影響外界評價、工作表現，有伴者這周要注意別把全部心力拿去顧場面、顧工作、顧大家，卻忘了伴侶也需要被放在前面。單身者偶包超大顆讓你放不開，不過十宮作用旺盛，很可能會在工作互動裡出現曖昧。

天蠍10.23～11.22

你以為穩了但其實並沒有喔！天蠍這周最好不要急著替任何關係下結論，水逆九宮之下，容易讓你對遠方產生海市蜃樓的錯覺，別急著把對象理想化，尤其只靠訊息維繫的曖昧，更需要時間驗證。火星進入親密宮，戀愛中的天蠍座患得患失的心情默默被挑動，要小心用試探逼對方表態，越想控制，結果越容易失控。

射手11.23～12.21

射手這周與情人默默踏入關係中的深水區，有機會得到更寬闊的未來視野，但也可能因此陷入泥沼，特別是水逆滯留在與金錢共享、信任、承諾、親密需求有關的八宮，不適合用冷笑話、反諷閃避嚴肅問題。單身者的桃花挾帶著一絲神秘感，可能被一個很有吸引力的人勾住，但對方越神祕，你越要放慢速度，別因為一時好奇就亮出真心的底牌。

摩羯12.22～1.19

摩羯上周卡關的部分，這周面臨重考，水逆雖然帶來難關，但也給你重新再來的機會，過去沒談完、沒得到解決的問題，可能用不同形式回到你面前。單身者舊情復燃的機會不小，某些新舊之間的抉擇，你真的要確欸！至於交往中的摩羯，被動、過於嚴肅仍然是失分關鍵，再忙再累也別忘了主動分享，就算笑話說失敗了，至少比什麼都不說要帶有一點喜感。

水瓶1.20～2.18

單身瓶子，你的桃花真的就這樣（少）嗎？這周的愛情不是沒機會，只是水星逆行打亂了你的生活排程，連戀愛的心情都直直掉，這周試著把脫單壓力放下，一個人也照樣精采。有伴者約會要好好安排，別總是臨時起意，再草草結束，金星轉入第八宮後，兩人親密、信任與金錢話題更值得坐下來好好談。

雙魚2.19～3.20

雙魚本質中的溫柔、藝術感和同理心，將默默讓你成為戀愛市場中的桃花炸子雞，單身者在人群中的光芒增強，不妨抓住這個比台積電還要高光的時刻，擴展人際圈，為幸福打底。至於交往中的魚座，金星轉入第七宮後，兩人關係運會從平淡中慢慢發光，你可以用一點小巧思，把平凡的日常變成兩人之間的甜蜜暗號。

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