Sony 精品耳機 1000X THE COLLEXION 開箱：木耳也有感

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Sony 精品耳機 1000X THE COLLEXION 開箱：木耳有感的聽感進化

▲▼Sony 1000X Collexion 開箱。（圖／記者黃肇祥攝）

▲Sony 1000X Collexion 實測。（圖／記者黃肇祥攝）

記者黃肇祥／台北報導

日本耳機大廠 Sony 今年再度替降噪耳機樹立新標桿！慶祝 1000X 系列耳機 10 週年，推出集技術大成的 Sony 1000X THE COLLEXION，帶來精品級的外型設計，更在音質上帶來進一步升級。到底有多厲害？《ETtoday 科技雲》進行為期兩週的實測體驗，詳細解析 Sony 1000X THE COLLEXION 值得購買的 3 大亮點。

亮點一：精品級外型配戴更舒適

在售價上，1000X THE COLLEXION 一口氣比 WH-1000XM6 貴了 6,000 元，逼近 2 萬元大關，在定位上已經靠攏精品耳機。好在 Sony 不只是在音質上回應售價，1000X THE COLLEXION 外型也變得更為精緻，在頭戴採用了更大範圍的金屬零件；耳罩有仿羊皮的皮革，無論是觸感還是近距離觀看，都帶有精品的韻味，不會有如 WH-1000XM6 的塑膠感，確實做出了不同價位應有的產品質感。

▲▼Sony 1000X Collexion 開箱。（圖／記者黃肇祥攝）

▲金屬＋皮革的材質使 1000X THE COLLEXION 擺脫過往 WH 系列的塑膠感，將耳機推向精品級產品。（圖／記者黃肇祥攝）

然而，換上了更多金屬材料也讓 1000X THE COLLEXION 重量一口氣來到 320 公克，無論是配戴、握持都會有一定影響。不過至少在舒適性上，1000X THE COLLEXION 透過加大尺寸的耳罩完整包覆耳朵，避免了 WH-1000XM6 出現的壓耳感，加寬的頭戴減少了頭頂可能的痠痛感受，實際舒適度是更勝於 WH-1000XM6。惟無法摺疊收納，對於喜歡直接把耳機塞在後背包裡的直男，勢必得扣一點分數。

▲▼Sony 1000X Collexion 開箱。（圖／記者黃肇祥攝）

▲這次的外出包 Sony 加入了提把，攜帶更為便利，多少彌補 1000X THE COLLEXION 無法摺疊的缺憾。（圖／記者黃肇祥攝）

亮點二：1000X THE COLLEXION 奪系列最強音質

談到音質，1000X THE COLLEXION 可不是 WH-1000XM6 延伸改版，可以說是整個系統的大革新。不僅找來多位入圍葛萊美獎的母帶後製工程師調音，並獨家加入 V3 整合處理器，將音訊升級技術從 DSEE Extreme 變成 DSEE Ultimate，就算沒有購買 Xperia 手機，也能有更立體、細節豐富的聽感。就連最核心的單體，都是專為新耳機所設計的碳纖維複合材料，透過柔軟的邊緣帶來寬廣的音場。

實測以 WH-1000XM6 作為比較標準，以記者常聽的 J-POP 音樂測試，1000X THE COLLEXION 最明顯的差異是「音場拓寬」，高音更高、低音更低沉，音樂可以覆蓋的範圍增加，且對於每一個樂器聲響、人聲的辨識度也較為清晰。

亮點三：木耳超有感 360 Upmix 技術

相信不少木耳購買高階耳機都會擔憂，音質差異真的聽得出來嗎？記者實測裡認為最顯著、木耳也能聽出來的，正是 1000X THE COLLEXION 獨家提供的 360 Upmix 技術，係透過 V3 晶片將立體聲拓展成 360 度的模擬音效，且提供音樂、劇院以及遊戲三種模式，儘管過去 Sony 耳機就有類似技術，但這次的完整度較高，能將聲音好比全方位包覆頭部，不同模式切換，就好像換了一個地方聽音樂，從錄音室變成演唱會現場，又或者到了咖啡廳。

▲▼Sony 1000X Collexion 開箱。（圖／記者黃肇祥攝）

▲1000X THE COLLEXION 額外新增了模式切換的按鈕，不用透過手機 App，就能自動切換 360 Upmix 的三種模式或是背景音樂模式，實用性大大加分。（圖／記者黃肇祥攝）

在標準模式下，用戶聽到的就是錄音室直接傳來最忠實的聲音，沒有太多雜音，每個高低音都精準無誤，但開啟 360 Upmix 會有置身現場的沈浸感受，記者最喜歡就是用 360 Upmix 劇院模式聽音樂，人聲的位置會被往後挪，樂器則是相對前移，聽感類似於站在 LIVE 演唱會現場、被大型音箱正面轟炸。另外，1000X THE COLLEXION 同樣支援了「背景音樂」模式，會將所有聲音往後拋，讓用戶在工作、學習的時候，降低被音樂的干擾，卻又能感受到如同咖啡廳背景音樂的感受，也是記者寫稿時所偏愛的模式。

▲▼▲▼Sony 1000X Collexion 開箱。（圖／翻攝 Sony App 介面）

▲1000X THE COLLEXION 提供五種播放模式，只有在標準模式下，才能有最佳音質；等化器支援最多 10 檔切換，若有偏好的調音風格，能夠自行調整（圖／翻攝 Sony App 介面）

總結：1000X THE COLLEXION 更適合享受音樂；WH-1000XM6 保留極致降噪

相信許多人看到最後，還是會問「1000X THE COLLEXION、WH-1000XM6 該買哪一款？」。經過實測比較，我們認為 1000X THE COLLEXION 在單純享受音樂上具有顯著優勢，不只是音質更好，五種模式能夠帶來更豐富的情境變化，想要 High 起來，能切換至 360 Upmix 模式來一場專屬個人的 LIVE 演唱會；想要好好工作則不妨開啟「背景音樂」，讓音樂可以以不同型態融入生活，會是更樂於配戴一整天的耳機。

WH-1000XM6 固然少了許多新功能、技術，但表現依舊是同價位最頂尖的降噪耳機之一，且 1000X THE COLLEXION 因為耳罩結構的關係，降噪能力略為遜色一些，能夠隔出的空氣牆不如 WH-1000XM6 厚實，因此若是要專注在降噪，目前 WH-1000XM6 仍是最佳首選。

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