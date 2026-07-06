賴清德讚陳建仁「安定人心支柱」　承諾大力支持中研院給經費

▲總統賴清德、中研院院長陳建仁出席「中央研究院第36次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日出席「中央研究院第36次院士會議開幕式」時，特別提到新任中研院院長陳建仁，「陳院長不僅是享譽國際的流行病學專家，在國家面臨重大挑戰時，更是安定人心、令人信賴的專業支柱」。他期許陳建仁帶領中研院，追求頂尖卓越，為學術發展、人才培育以及國家進步做出更多貢獻，並承諾政府大力支持給予經費協助完成目標。

賴清德致詞時表示，期盼在這次會議中凝聚智慧的結晶，共同擘劃國家未來的學術發展藍圖；同時，再過兩年，中央研究院即將迎來創院百年，因此這次的院士會議將討論百年發展的未來方向，意義重大。

賴清德恭喜陳建仁院士眾望所歸，接任中研院第13任院長。他提到，陳院長常以「世上的光、地上的鹽」自我期許，希望自己像一支蠟燭，燃燒自己，照亮台灣，因此陳院長不僅是享譽國際的流行病學專家，在國家面臨重大挑戰時，更是安定人心、令人信賴的專業支柱。

賴清德祝福陳院長以宗教家慈悲情懷、科學家求真的精神，在歷任院長及全體院士與同仁所打下的堅實基礎上，帶領中研院追求頂尖卓越，為學術發展、人才培育以及國家進步做出更多貢獻，開創更璀璨的百年，政府也將大力支持陳院長及中研院，給予經費協助完成目標。

賴清德也感謝廖俊智前院長，過去十年來帶領中研院在許多關鍵領域展現卓越的研究成果，不但讓台灣在全球科技領域中占有一席之地，相關成果也與政府的施政願景高度契合。他說，像是中研院成功自主研發新一代20位元超導量子電腦，就是政府大力推動「AI新十大建設」的關鍵技術，中研院與其他部會、研究機構積極協調與合作，為台灣建構「人工智慧島」奠定重要基礎。

▼總統賴清德出席「中央研究院第36次院士會議開幕式」。（圖／總統府提供）



賴清德指出，在淨零與氣候科技領域，中研院也研發出高效率疊層式太陽能電池，這不但是台灣在新世代能源技術的關鍵突破，也將有助於落實2050淨零轉型的目標。另外，中研院積極推動精準醫療與新藥研發，參與人類史上首張黑洞影像發表，這些努力和成就在政府推動「健康台灣」、「競逐太空」的國家發展方向上，都是非常重要的力量。

賴清德也談到，中研院南部院區的啟用，除了進一步強化台灣關鍵科技的研發能量，也讓尖端科技向南扎根，為「均衡台灣」的願景立下重要的里程碑。

賴清德提到，去年出席由中研院與台灣大學共同主導的「台灣橋梁計畫」開幕式，這項計畫邀請諾貝爾獎得主來台與年輕學子面對面交流，經由跨國界、跨世代傳承，不但激發台灣學者研究潛能，也讓科學研究有更多國際連結。

賴清德強調，投資人才，就是投資未來，「在座的院士們不僅是台灣最珍貴的學術資產，更是連結台灣與世界的重要橋梁。期盼有更多的青年學者能在院士們的引領下，勇於探索未知、挑戰前瞻課題，持續提升台灣的國際競爭力」。

最後，賴清德表示，期盼未來一起攜手努力，像德蕾莎修女一樣「在別人的需要上，看見自己的責任」，一起以專業貢獻社會，為國人、也為全人類謀取最大的幸福。