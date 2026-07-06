中聯致癌油流28家下游！高雄回收3514公升　清查校園用油結果曝

▲高市府食安小組持續強化餐飲、市場夜市及商圈等通路查察，保障消費者食用安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（6）日公布食藥署及台中市、彰化縣衛生局提供轄下共28家第二層下游業者名單，市長陳其邁並指示衛生局持續往下擴大第三層及以下追查，掌握釐清問題產品流向並確實下架回收。根據衛生局統計，截至今日10時已回收共3,514.2公升，另外校園及8家校園團膳、四大軍校，皆無使用不合格食用油。

衛生局表示，針對轄下製造及販售等28家下游業者，其中明德公司為製造廠商，共製造辣椒油9種品項，已於7月2日下架回收共9,478罐；另，維義公司為協助中部公司代工代料製造，已將相關資料傳給所轄衛生局。此外，安盛公司為製造寵物食品，其餘業者為直接販售或自用。截至今日10時已回收共3,514.2公升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另高雄市校園及8家校園團膳、四大軍校，皆無使用不合格食用油。美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路，截至今日上午10時累積稽查共866家，包括新增之294家，皆未使用問題油品，市府食安小組將持續稽查各餐飲販售通路。

▲中聯致癌油，高雄28家受害廠商曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局已於官網設置「中聯問題油品專區」，提供問題油品資訊公告及查詢、消費者保護諮詢資訊。高市府嚴正強調，食用油安全攸關全民健康，食安小組持續強化餐飲、市場夜市及商圈等通路查察，保障消費者食用安全，阻絕問題產品於市面流通或端上餐桌。

食藥署公布257家受影響業者名單如下（點圖可放大）：