售價465萬！陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」　網嘆：還是我伺候它

記者廖翊慈／綜合報導

中國人形機器人公司優必選（UBTECH）6月30日正式發表全尺寸超仿生人形機器人「優世界U1系列」，主打家庭陪伴功能。該系列售價最高99萬元（人民幣，下同，約台幣465萬元），上市首日全渠道訂單突破1.3萬台。不過，產品續航力僅2至4小時，加上實機外型與官方宣傳圖存在落差，引發不少網友討論。

▼優必選人形機器人。（圖／翻攝自微博，下同）

據《中國新聞周刊》報導，優必選此次推出U1 Lite、U1 Pro及U1 Ultra三種版本。其中，U1 Lite為半身版本，售價11.98萬元；U1 Pro增加四肢，售價16.98萬元；具備自主行走能力及更高運算能力的U1 Ultra，男性版售價99萬元、女性版88萬元。

優必選表示，截至發表會當天，U1系列全渠道訂單已突破1.3萬台，數量是公司2025年B端人形機器人全年銷量1079台的12倍以上，市場反應熱烈。

不過，官方公布的規格也引發關注。無論是11.98萬元的Lite版，還是最高99萬元的Ultra版，單次充電續航時間皆僅約2至4小時，代表機器人使用一段時間後便需返回充電。不少網友吐槽，「是它陪伴我，還是我伺候它」、「跟它培養出感情的時候，就突然沒電了」。

此外，發表會現場影片顯示，多台仿生機器人依序登台展示，但行走動作仍帶有明顯機械感，外型也與先前公開的渲染圖存在差異，不少網友直言有「貨不對板」的感覺。

針對外界關注的續航能力及產品功能等問題，《中國新聞周刊》向優必選詢問，但截至發稿，官方尚未作出正面回應。