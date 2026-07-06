1.4億珠寶被偷！法國博物館失竊　竟是清潔女工先報警

▲萊儷博物館約20件水晶珠寶遭竊，估計損失金額將近400萬歐元。（圖／翻攝臉書Musée Lalique）

記者吳美依／綜合報導

法國東北部「萊儷博物館」（Musée Lalique）5日清晨遭竊，多名蒙面嫌犯闖入館內，砸毀6個展示櫃後，迅速偷走大約20件水晶珠寶，估計損失金額將近400萬歐元（約新台幣1.4億元）。

清潔女工先報案 警方追查中

《法新社》、《巴黎人報》等媒體引述一名知情人士說法報導，案發當天清晨5時30分左右，嫌犯闖入博物館後毫不遲疑直奔珠寶區。雖然警報器及時啟動，但保全公司忙著檢查、並未立即報警，反而是「一名清潔女工率先抵達現場，並且報警處理」。

博物館已在社群平台發布聲明，宣布閉館數日，進行損害評估並強化安全措施，「憲兵已介入，調查將依程序進行」。案件已移交下萊茵省（Bas-Rhin）刑事偵查單位處理，調查人員正在審查與分析監視器畫面。

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去年羅浮宮才被偷 列入監管仍遭竊

萊儷博物館2011年開幕，專門展示法國新藝術與裝飾藝術風格珠寶暨玻璃工藝大師萊儷（René Lalique）的畢生創作。

去年10月巴黎羅浮宮發生世紀劫案，歹徒在8分鐘內偷走8件價值連城的珠寶，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。

此案發生後，萊儷博物館就被列入「脆弱文物名單」並接受特別監管，卻仍未能倖免於難。