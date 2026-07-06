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華航推「竹乃屋、丸福珈琲店」機上餐　福岡、大阪航班吃得到

▲▼華航攜手「竹乃屋」、「丸福珈琲店」推機上餐。（圖／華航提供）

▲華航攜手「竹乃屋」、「丸福珈琲店」推機上餐。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，攜手福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」及大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」，推出期間限定機上餐，即日起至9月30日搭乘從日本福岡、大阪返台的航班吃得到。

華航表示，「竹乃屋」起源於福岡博多，以燒鳥及各式雞肉料理為招牌，在九州地區享有極高人氣。為了慶祝華航福岡航線開航50周年、竹乃屋創立50周年雙喜臨門，此次攜手推出兩艙等主餐聯名菜色，於福岡飛往桃園、高雄的航班上供應。

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華航指出，竹乃屋聯名機上餐在商務艙以九州盛產的鰻魚為主角，端出主菜「蒲燒鰻魚」；經濟艙主菜則以竹乃屋最拿手的雞肉料理設計「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」。

華航表示，「丸福珈琲店」是大阪具代表性的老字號喫茶品牌之一，適逢桃園-大阪關西機場航線開航20周年，為大阪飛往桃園、高雄的航班設計餐點，商務艙套餐前菜有玉子燒、鮮蝦玉米醬田園沙拉，主菜雙選項為「廣式燒豬五花佐米飯」、「經典慢燉牛肉佐馬鈴薯泥」，餐後再來一份「丸福特製珈琲捲」；經濟艙則可享用「丸福布丁」作為餐後甜點。

▲▼星宇航空攜手7-ELEVEN CITY PRIMA推聯名商品 。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手7-ELEVEN CITY PRIMA推聯名商品 。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空攜手7-ELEVEN CITY PRIMA推聯名商品 。（圖／星宇航空提供）

另外，星宇航空今也宣布，攜手7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡合作，7月8日起推出限量聯名周邊，第一波自7月8日至7月21日，凡購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」乙組；第二波自7月22日至8月4日，購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元，即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」。

星宇航空也說，「CITY PRIMA 品味極致升空集點GO」活動同步推出多款旅行主題聯名商品，包括星宇航空迴力飛機跑道禮盒、自動晴雨折傘、安全扣飲料提帶及拖輪行李組等，活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡即可累積點數，除可兌換或加價購聯名周邊外，集滿5點還可抽星宇航空台北－東京或台北－鳳凰城經濟艙雙人來回機票。

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