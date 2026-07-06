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中國博士生硬上女大生！　上訴反被加重判刑「關7年鞭3下」

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲ 女大生在對方搬離後仍持續被騷擾。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡國立大學一名32歲中國籍博士生高熊（音譯）於2023年10月闖入前女室友住所企圖強暴，被判處6年6個月6周有期徒刑及3下鞭刑。他不服判決提起上訴，卻因態度強硬、一再推諉卸責、毫無悔意，反被最高法院上訴庭加重刑罰，刑期延長至7年7個月6周。

綜合《聯合早報》等當地媒體，受害者為21歲中國籍女大學生，案發前兩人曾同住一間房屋，但各自使用獨立房間。高熊於2023年8月搬離後開始追求她，被拒絕後仍死纏爛打。儘管受害者曾報警，房屋仲介也警告他不能擅闖，但高熊置若罔聞。

高熊於同年10月9日晚間9時再度找上門，聲稱要為先前傳送的訊息向受害者道歉，但她拒絕接受且揚言報警，未料此舉激怒高熊。他強行闖進房間，將受害者壓倒在地後企圖性侵，這時女子一名男性室友趕來將高熊拖出房外，另一名室友隨即報案。

高熊面臨企圖性侵、非法闖入及違反防止騷擾法令等7項指控，最終承認其中4項罪名，上訴過程中未委任律師，卻突然對原先認罪的案情提出異議，聲稱當時是因「感到混亂」才認罪，且強調其他涉案人士也應為其行為承擔部分責任。

但上訴庭3名法官認為，高熊這番說詞毫無根據且極為不當，加上他在上訴文件中不斷推卸責任、缺乏反省，行為已構成濫用司法程序，依規定有權加重其刑罰，因此裁定增加1年1個月刑期，鞭刑則維持3下。

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