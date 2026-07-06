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韓23歲警察兒子狠殺女學生！　警長竟是內鬼幫滅證遭逮捕

23歲凶嫌張潤基（右）殘忍殺害女學生（左），但因父親為現職警察，竟有辦案警長當內鬼協助滅證。（翻攝自Ｘ）

▲23歲凶嫌張潤基（右）殘忍殺害女學生（左），但因父親為現職警察，竟有辦案警長當內鬼協助滅證。（翻攝自Ｘ）

圖文／鏡週刊

南韓一名23歲的冷血凶嫌「張潤基」涉嫌殺害女學生，如今傳出南韓警界集體「官官相護」的醜聞。由於凶嫌張潤基的親生父親為現職警察，負責辦案的警方不僅被爆出向同袍家屬大開方便之門，甚至連負責調查的警長都因涉嫌「親自動手湮滅關鍵證據」，已遭到緊急逮捕。

惡魔背後的「警察爸爸」　查案演成黑幕重重

根據《韓聯社》報導，今年5月5日南韓光州警方逮捕了涉嫌殺害女高職生的凶嫌張潤基。由於張嫌被捕後態度極其消極、拒絕配合，辦案人員理應全力搜集證據。然而，全案移送檢方後，檢察官進行補充調查時卻發現，警方的搜證過程漏洞百出，背後原因竟是因為凶嫌的父親就是自己人（現職基層警官）。

光州警察廳證實，負責主導該案的「光山警察署」刑事組A編組警長，因涉嫌在凶嫌作案用的SUV休旅車內「親自動手銷毀犯罪證據」，已遭反腐敗經濟犯罪調查隊緊急逮捕。

「情趣娃娃」肢解　警稱常態卻疑點重重

隨著案情推進，警方「護航同袍」的行徑逐一曝光。檢方發現，能反映張嫌扭曲性觀念的關鍵證物，是一具關節被切斷、胸部嚴重受損的「真人比例情趣娃娃」，在張嫌被捕短短3天內，就由其警察父親出面「全數銷毀」。

雖然警方事後辯稱，因為已經採集了DNA與拍照紀錄，銷毀體積龐大的證物是「常態程序」，但這也導致關鍵實物無法提交法庭，引發輿論譁然。

洩露密碼、交還血車　警界通訊高達數十次

警方的「貼心服務」還不僅於此。涉案的張嫌雖然獨自外宿，且過去從不讓父母知道租屋處，但辦案小組竟然私下將張嫌租屋處的地址與門禁密碼，主動透露給張嫌的父親。

更誇張的是，張嫌用來企圖綁架被害人的SUV休旅車，在案發僅僅一天、車內還留有被害人血跡的情況下，就直接交還給家屬。張嫌父親隨後將這輛「血車」開了半個多月。直到檢方介入，才在車廂角落搜出關鍵的行車紀錄器記憶卡。此外，張嫌過去使用的多支涉案手機，也早已被父親私下放火燒毀，而警方在調查期間竟然完全沒有對張嫌住所進行搜查。

內鬼通話紀錄全裝傻　刑事組隊員全面停職

除了涉嫌縱容滅證，辦案小組在審訊期間，還幫張嫌與其警察父親連線通話高達10次，辦案人員私底下更與張嫌父親有數十通不明來電。對此，警方起初辯稱是為了動搖嫌犯心防的「辦案技巧」，卻被發現根本沒有登記在辦案日誌中，通話內容至今交代不清。

眼見火越燒越大，原本極力辯解的光州警察廳態度大轉彎，改口稱「調查中無法公開細節」，並已成立22人的專案小組，全面徹查警界內部與嫌犯家屬的勾結弊端。目前，除了涉嫌滅證遭逮捕的A警長外，該案原負責的刑事組全體隊員，已被全面停職。


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