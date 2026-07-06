花蓮失業男無力繳罰款補助遭扣押　分署撤銷命令幫他找工作

▲楊姓男子向花蓮分署陳情獲執行人員依法撤銷扣押命令外，更主動協助轉介就業中心。（圖／花蓮執行分署提供）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署執行「交通專案」，除持續針對欠繳牌照稅、交通罰鍰等案件加強執行外，對於因失業、經濟困頓或遭逢變故而無力繳納者也視其需求給予適當協助。日前一位年約50歲楊姓男子陳情，其被扣押的存款係維持生活所必需，執行人員審酌後，除依法撤銷扣押命令外，更主動協助轉介就業中心，盼協助其重返職場、自立還款。

花蓮分署表示，家住玉里鎮的楊男因欠繳交通罰鍰約新台幣1萬9,000多元，經依法扣押其存款。楊男向花蓮分署陳情表示，遭凍結的款項係中低收入與身心障礙補助，是目前賴以維生的生活費來源。

楊男同時表示，因罹患重度憂鬱且長期失業，雖有意清償欠款，但目前沒有工作收入，希望等找到穩定工作，再以分期方式逐步清償。

執行人員經審酌楊男所提出之證據資料，確認扣押款項屬依法不得執行之補助款，遂依法撤銷扣押命令。此外，因承辦人員日前甫參加該分署舉辦的「行政執行就業支持轉介實務」課程，瞭解勞動力發展署推動的「五五就業計畫」及針對身心障礙者、長期失業者等特殊身分所提供的各項就業促進方案，研判其可能符合相關資格，主動將其轉介至花蓮（玉里）就業中心，由專業就業服務人員提供協助，盼助其早日重返職場，逐步履行義務。

花蓮分署蔡英俊分署長表示，行政執行作為國家公權力的最後一道防線，不僅肩負實現國家公法債權之職責，更是串聯政府資源、協助民眾重建生活的重要橋梁。該分署將秉持「執行有愛、公義無礙」的理念，對於陷入困境的義務人，適時結合相關資源，提供必要協助，落實國家債權與保障人民權益的雙贏目標。