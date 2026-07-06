【廣編】「穀萃蕎麥國寶茶」全新上市　無糖、0咖啡因24小時暖心陪伴

▲穀萃蕎麥國寶茶「0咖啡因」、「無加糖」，無論是工作時的日常補水、午後放鬆時光，或晚間飲用，都能輕鬆享受無負擔的穀物風味。

圖、文／佳格提供

近年消費者健康意識持續提升，除了減糖趨勢外，也愈來愈重視咖啡因攝取量。許多人在忙碌工作之餘，希望透過飲品補充水分、舒緩身心，卻又擔心含糖與咖啡因帶來的負擔，因此帶動「無加糖」、「0咖啡因」飲品需求快速成長，也讓兼具天然風味與健康訴求的茶飲受到市場關注。深耕台灣穀物市場多年的佳格食品集團，憑藉長期累積的穀物研究、產品研發與品質管理實力，正式推出全新穀物茶品牌「穀萃」，並以首發產品「穀萃 蕎麥國寶茶」切入即飲茶市場，希望提供消費者兼具健康與風味的日常飲品新選擇。

「穀萃 蕎麥國寶茶」嚴選台灣在地韃靼蕎麥，透過脫殼與職人焙煎工藝，精準掌握火候與香氣的黃金平衡，完整釋放蕎麥天然穀香，再搭配南非國寶茶，交織出溫潤草本香氣與多層次穀物清香，入口清爽順口、不苦不澀，呈現有別於一般茶飲的暖香風味。

有別於多數含咖啡因茶飲，「穀萃 蕎麥國寶茶」主打「0咖啡因」、「無加糖」，不論是工作期間補充水分、午後放鬆，或晚間睡前飲用，都能安心享受無負擔的穀物茶香；孕婦、小孩也能安心飲用。產品以天然穀香取代甜膩口感，回應現代人追求純粹、低負擔飲食的生活需求。

產品名稱：穀萃 蕎麥國寶茶

容量：600mL

建議售價：35元

販售通路：全台7-ELEVEN限定販售