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嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了：威力超強

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲韓國人在機捷上睡過站，錯過班機只能重買機票。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

真的是難忘的回憶！一名韓國網友透露，來台旅遊最後一天狂吃火鍋、芒果冰與50嵐，沒想到搭機捷去機場時睡著，醒來才發現錯過班機，只能重買機票，笑稱「台灣吃過最貴的食物就是機票」。文章曝光後，一票網友也笑虧，「潛意識不想回韓國」、「下次掛牌請台灣人叫醒你」。

韓國女網友在Threads發文表示，「我要跟台灣人坦白一件事。」她透露，自己在台北旅行的最後一天，行程依舊排得滿滿，先吃了火鍋，又吃了芒果冰，最後還喝了50嵐，幾乎把台灣經典美食與手搖飲都收進肚子裡。

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沒想到，原PO與友人在搭乘機場捷運時，因為旅途太疲累，竟直接在車上睡著。等到她們醒來時，才驚覺時間已經來不及，原本要搭的飛機早就起飛，最後只能重新購買一張機票，讓原本開心的台灣旅遊，多了一筆意外開銷。不過原PO也用幽默語氣化解尷尬，笑稱「這趟台灣旅行吃過最貴的食物，就是機票。」

吃完火鍋、芒果冰、50嵐超滿足！2.6萬人秒懂：碳暈威力加倍

貼文曝光後，吸引2.6萬名網友笑回，「這叫暈碳，常見於一次吃掉一個大飯糰後，你們還吃了火鍋、芒果、50嵐…效果更是卓越」「其實是潛意識不想回去」、「天啊！下次設個鬧鐘」、「下次掛一塊牌子寫『到機場請叫醒我』，台灣人很熱心的，放心睡吧」、「這也是一段難忘的回憶啦」、「是喜？是悲？好微妙的心情」、「太可怕了，下次記得買兩顆飯糰壓壓驚」。

也有網友好奇追問，「機捷終點站在二航廈，你是怎麼睡過頭的？」原PO尷尬解釋，「我們在第二航廈急急忙忙下車，拼命衝去搭飛機，結果才發現我們的班機是在第一航廈...那時候，已經來不及了！」

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