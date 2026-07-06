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不滿虐童！家長蛋洗幼兒園　「高素質」畫面曝光網狂刷一排

基隆幼兒園爆虐童事件，家長不滿控市府懲處過輕蛋洗幼兒園抗議。

▲基隆幼兒園爆虐童事件，家長不滿控市府懲處過輕蛋洗幼兒園抗議。

圖文／鏡週刊

基隆七堵某私立幼兒園爆虐童事件，陸續查出多名幼童受害，市府日前公布首波懲處，2名涉案教保員各罰40萬元並終身不得擔任教保員，幼兒園負責人遭罰6萬元、停招1年，受害家長不滿罰太輕，4日前往園所前丟雞蛋抗議。現有家長事後清理幼兒園畫面曝光，引發網友大讚。 

家長蛋洗幼兒園洩憤後不忘善後，清掃現場進行整理。(翻攝臉書)

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▲家長蛋洗幼兒園洩憤後不忘善後，清掃現場進行整理。(翻攝臉書)

據了解，虐童事件爆發是在今年6月有學生家長替孩子洗澡時，發現小孩上臂有大片瘀青，經追問後家長懷疑幼兒園老師不當管教，進一步調閱園內監視器後，陸續發現多名幼童疑遭教保員拉扯、拖拽、踢踹及呼巴掌。周姓家長也在臉書表示，家長查看9天監控畫面，目睹超過500個被老師動手動腳的畫面，至少超過10名幼童受到不當對待。

市府接獲通報展開調查，日前公布首波懲處，2名涉案教保員各罰40萬元並終身不得擔任教保員，幼兒園負責人則遭罰6萬元、停招1年，家長無法接受到幼兒園門口丟雞蛋、拉白布條拉議。警方發聲將依社會秩序維護法進行偵辦，一併蒐證，依法究辦，引發討論，

有家長在社群分享照片，透露抗議家長蛋洗幼兒園洩憤後仍不忘善後，清掃現場進行整理，照片曝光後獲得不少網友稱讚，「家長群們很負責地幫忙清理喔」，認為家長素質很高，非網路酸民能夠想象，引發熱議。

家長蛋洗幼兒園洩憤後仍不忘善後，清掃現場進行整理，照片曝光後獲得不少網友稱讚。(翻攝臉書)

▲照片曝光後獲得不少網友稱讚。(翻攝臉書)

針對這起幼兒園虐童事件，基隆市府近日也公布最新進度，預計週二召開相關委員會審議，若程序順利，最快週三公告廢止該幼兒園設立許可。


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