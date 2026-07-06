男大生女同學家偷拍露背！她滑脆崩潰發現...賠10萬再拘役22日

▲北市男大生偷拍女同學裸背還上傳IG。（示意圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市潘姓男大生到女同學住處時，趁對方轉身整理物品，擅自偷拍她穿著露背衣物的非公開影像，事後還上傳IG供約40名粉絲觀看。女方後來在Threads發現影像外流，氣得報警提告。士林地院審理後，依妨害秘密等罪判潘男拘役22日，可易科罰金，緩刑3年，並須賠償10萬元。

潘男與小花（化名）相識，2025年某日，潘男前往小花家，未經小花同意，趁她轉身整理物品時，擅自使用手機拍攝她背部裸露的非公開影像，並將影像存檔在手機內。

潘男事後又將該影像上傳至自己的IG帳號，該帳號約有40名粉絲可觀看。後來，潘男一名李姓友人又將影像轉發到Threads帳號，小花於同月18日凌晨2時許，在Threads上發現自己的影像外流，才驚覺遭偷拍並報警提告。李姓友人涉案部分，檢方另為不起訴處分。

法院開庭時，潘男坦承犯行。法官指出，女性裸露背部屬於身體隱私部位，而穿著露背衣物在住處整理物品，屬於不欲為他人所見的非公開活動，依一般社會通念，仍具有合理隱私期待，屬刑法妨害秘密罪保護範圍。

法官認為，潘男明知小花在住處整理物品，卻未經同意擅自拍攝其非公開活動及身體隱私部位，事後又為滿足粉絲，將影像上傳IG，供特定多數人觀看，導致小花遭他人物議，侵害其個人隱私權，所為實有不該。

不過，法官審酌潘男犯後坦承犯行，已與小花達成調解，同意賠償10萬元，並以分期方式給付，目前也有按時付款，獲得小花諒解；加上潘男無前科，仍為大學在學生，因此依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判拘役10日，另依散布竊錄內容罪判拘役20日，應執行拘役22日，可易科罰金，以1000元折算1日。

法官另認，潘男因一時失慮犯案，犯後坦承並與小花和解，小花也同意給予緩刑機會，因此宣告緩刑3年。潘男須賠償小花10萬元，自2026年6月起，每月10日前給付3000元，最後一期1000元，直到清償完畢；若有一期未履行，視為全部到期。若未依約履行且情節重大，小花可請求檢察官撤銷緩刑。