「地方政府不能只等中央交付名單」　沈伯洋籲食藥署每天更新

▲民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。（圖／沈伯洋辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，食藥署5日公布257家問題油品受害業者資訊。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今（6日）表示，他上午已與食藥署開會確認處理進度，他認為影響業者應該會再往上增加，建議食藥署每天固定一個時間更新給民眾。他同時也強調，地方政府不能只等中央交付完整名單，而應主動追查轄內廠商、餐廳、學校與通路；中央也應積極協調，將各地資訊完整串接。

針對問題油品最新進度，沈伯洋指出，食藥署7月1日公布批號後，各地方政府即依批號追查下游流向，受影響業者名單也持續更新。由於地方查核、回報到中央彙整公布需要一定作業時間，隨著供應鏈逐層追查，家數會往上更新，一定不只這257家，相關名單仍將持續增加，建議食藥署每天固定一個時間更新給民眾，這樣民眾才能安心。

沈伯洋表示，依現行法令及食安查核分工，地方政府應依公布批號，持續追查轄內廠商、通路及使用情形，並迅速回報；因此，地方政府不能只等待中央交付完整名單，而應主動追查轄內廠商、餐廳、學校與通路；中央也應積極協調，將各地資訊完整串接。

談及北市府將責任指向中央，沈伯洋認為，食安制度本來就是中央與地方分工協作，把所有責任推給任何一方，都無助於釐清問題油品流向。地方多查一層，中央就能多公布一層；政治口水不會讓名單多一筆，中央與地方唯有緊密協作，才能有效守住食安防線，保障民眾健康。沈伯洋也強調，監督中央與要求地方善盡責任並不衝突，現在應把力氣放在追查、下架及資訊公開。

沈伯洋表示，他已建議食藥署建立固定更新機制，每天定時綜整地方政府回報的業者、通路及產品名單。針對下架標準，他主張第一層與第二層受影響產品都應先行下架，且標準從一開始就應一致，待檢驗確認安全後再恢復上架，避免標準反覆造成民眾疑慮。他也建議食藥署製作簡明指引，協助民眾透過批號、有效日期及產品資訊，判斷家中油品是否受到影響。

媒體另詢問颱風可能接近，北市防災是否仍須加強。沈伯洋表示，他昨日下午再赴內湖勘查，發現部分防火巷水溝淤積已接近溝蓋，強降雨時恐再次倒灌。他呼籲北市府儘速完成清淤，並完善預警通知、災後消毒及補償造冊等標準作業流程，在風雨來臨前降低災害風險。

至於公投案是否應全數印在同一張選票，沈伯洋表示，合併或分開印製都可以在修法進入立法院後充分討論，並應一併評估選務執行、選票辨識及開票效率，透過民主程序形成共識。