國3東山服務區遊覽車違停擋小車　警「無法告發」原因曝

▲車輛停放於國道3號東山服務區禁止臨時停車處，相關影像被民眾上傳社群媒體，引發網友議論。（（圖／翻攝自threadsrock.hao）

記者林東良／台南報導

有民眾在社群媒體上傳車輛停放於國道3號東山服務區禁止臨時停車處的影像，引發網友關注，國道警察第八大隊6日表示，經查該車違規停車屬實，但因違規態樣並非現行法規開放民眾檢舉的項目，且警方當日未接獲報案查處，因此依法無法告發。

網友表示：「今天台南天氣極熱，我把車停在小客車停車格內，去完廁所準備回到車上。孰不知我的車後竟被遊覽車擋住無法倒退出來，而當下遊覽車駕駛也不知去向，於是只能頂著大太陽在那兒等著直到駕駛出現。見到駕駛後，我先是耐著性子請他移車，順便比了比前方多處空的大客車停車格，告訴他前方還有許多停車位，他這樣是停在車道上。結果他老兄直接回：『又不是只有他這樣，大家都這麼停，不高興的話我可以去叫警察啊！』欸，不是啊，這是車道耶，而我是規規矩矩停在停車格裡面耶，這態度著實讓我火大。於是跟他理論，並且拿起手機錄影，而司機仍一副無所謂的姿態」。PO文一出，引發勢多網友熱議。

國道警第八大隊指出，警方已於7月5日受理民眾提出的違規檢舉，經檢視影像，確認地點為國道3號東山服務區，影像中的車輛確實停放在禁止臨時停車處。

不過，依《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，該項違規並非民眾得以檢舉的交通違規項目，加上警方查無事發當日接獲民眾報案或到場處理紀錄，因而欠缺依法告發的要件，無法對駕駛開單處罰。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款規定，駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

第八大隊呼籲，駕駛人進入高速公路服務區後，仍應依現場標誌、標線及停車格位停放車輛，切勿貪圖一時方便違規停車，以免影響其他車輛通行，甚至增加事故風險。

針對服務區內停車管理及交通疏導問題，警方除已轉知交通部高速公路局南區養護工程分局依權責處理外，也將視服務區車流狀況，妥適規劃交通疏導及執法勤務，維持服務區內車流順暢與用路安全。