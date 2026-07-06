喊186、156公分都能輕鬆嗶進站！一票嫌位置低要彎腰　北捷回應了

▲感應區位置引起討論。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei﻿）

記者曾筠淇／綜合報導

若要搭乘捷運，不只可以用悠遊卡，現在也可以使用信用卡，或者拿出手機掃QR乘車碼。台北捷運近日透過粉專表示，他們根據不同的支付工具特性，設計「QR在上、信用卡在下的閘門感應區」，不管是156公分還是186公分的乘客，都能輕鬆刷卡。然而，貼文曝光後，卻是罵聲一片。

北捷按支付工具特性設計感應區位置

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台北捷運在臉書粉專上發文表示，「30公分的身高差，不影響我們刷卡的速度」，身高156公分，可以優雅從容的進站，身高186公分，手臂伸出也能過關。

北捷指出，為了區隔感應範圍，避免訊號干擾，他們參考了衛福部的國民身高統計，並根據不同的支付工具特性，設計「QR在上、信用卡在下的閘門感應區」，最上方的黑色感應區，是熟悉的電子票證；中間的透明玻璃區，是QR乘車碼、QR單程票、旅遊票；最下方的黑色區域，則是信用卡專用。

北捷還補充，信用卡感應本身沒有方向性，所以手機習慣怎麼拿都可以，只要把手機靠近感應區，就可以順利進出站了。

一票人嫌難用、要彎腰

不過貼文底下，不少網友則直呼，「真的很難用，還有另一台新的感應機也是」、「175要微彎+1」、「明顯不良的設計就不要硬拗了好嗎」、「本人身高174，今天蘋果手錶帶右手實測，需要彎腰，真的有夠鳥的位置」、「我178都要稍微側彎腰才能感應了」、「身為153公分 第一次用的時候還懷疑怎麼要蹲這麼低」、「刷卡位置真的太低」。

也有網友緩頰說道，「個人覺得，交通設備設置是對應大多數人方便，自己選擇通關工具要去適應最佳方式，最近使用手機乘車碼掃描過閘就超方便，使用方便沉默的大眾，還是要給北捷按個讚」。後來北捷則更新貼文，表示「對於大家使用上的心聲，我們都收到了，目前正在集思廣益，讓不同身高的旅客用得更順手」。