台文館吉祥物涉抄襲「被中國繪師告」　原創作者曝結局：道歉和解

▲台文館吉祥物「阿龍」（左）涉抄襲中國繪師創作的「嗷嗚龍寶」（右）。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者曾筠淇／綜合報導

國立台灣文學館去年爆出吉祥物「阿龍」抄襲風波，圖樣近似中國繪師「童年Nora」的作品「嗷嗚龍寶」，「童年Nora」跨海控告台文館前、後任館長林巾力和陳瑩芳，以及外包商蹦世界與負責人黃勝宏，涉嫌侵害著作權。童年Nora昨（5日）晚也發文曝光結果，「本人接受其道歉並同意和解」。

歷時2年有結果了

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童年Nora透過臉書粉專發文表示，針對「嗷嗚龍寶」被侵權的案子，歷時兩年，總算有結果，這起案件程序繁複，且過程漫長，讓他深陷其中，身心俱疲。他特別感謝律師付出的心力，也謝謝身邊朋友的陪伴和支持。

選擇接受道歉並和解

針對此案，童年Nora發布最後聲明，他所設計的「嗷嗚龍寶」系列插圖涉及遭他人侵害著作權等案件，已經於2026年4月30日在台北地院審理時，當庭與對方達成和解。

童年Nora表示，被告公司的代表和前員工，都當庭鞠躬致歉，「本人接受其道歉並同意和解」，基於和解內容，他同意不再追究其法律責任。最後，他也願此案可供文藝界及文創工作者借鑑，更重視著作權、合法授權的觀念，以維護文化創作的公共利益。