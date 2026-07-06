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吊車司機輾斃愛女「免賠扶養費」　母悲憤落淚控法官保護加害人

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

2025年6月21日下午，北市一名77歲賴姓吊車駕駛行經新生南路、忠孝東路口，撞上前方3輛機車，造成其中1名18歲蔡姓女騎士當場死亡，4個月後賴男卻因病死亡，因此刑事部分偵結不起訴。蔡母改為進行民事求償，請求扶養費部分卻被駁回，法官的冷言冷語更是令她悲憤不已。

▲▼北市吊車輾斃18歲女兒，司機身亡，受害者母求償遭法官駁回落淚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市吊車輾斃18歲女兒，司機身亡，受害者母求償遭法官駁回，落淚為女兒申冤。（圖／記者黃彥傑翻攝）

判決書內容提到，法官認定賴男應賠償死者家屬請求的喪葬費89萬1680元、機車損害8萬、精神慰撫金200萬，請求的扶養費607萬餘元部分，法官認為蔡母「未提出未來不能維持生活，且以現在及將來可能取得財產推斷其不能維持生活之判斷之證據或證據方法」，無理由予以駁回，而蔡母已領到強制險700萬，實際上已超出求償金額，因此判決駁回原訴。

▲▼77歲賴姓吊車駕駛因視線死角，直接撞上3台機車，害1死1傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賴男坦承在身體不適的狀況下駕駛吊車，造成車禍發生。（圖／記者邱中岳翻攝）

但法官給出的理由令蔡母無法接受，她曾問法官「你沒有小孩嗎？」，法官卻回「你拿槍指著我的頭威脅恐嚇我嗎？」甚至追問難道女兒白死嗎，法官直言「對啊」，讓她覺得不可思議，質疑為何保護加害人。

其中，法官認定死者家屬已領到700萬的強制險理賠，一度質疑為何不跟對方開調解庭，「我判得比他們還少」，但蔡母強調只拿到200萬，不知道500萬的數字是哪來的，調解庭時對方律師還走到她耳邊酸「你告阿，反正我們裡面沒錢」，荒誕不已。

事發至今，涉案人員沒有一個人跟她說抱歉，調解庭賴男的家屬也沒有到場，這次悲劇的發生，對任何一個母親來說都無法接受，蔡母悲嘆，如今想到女兒每天半夜都會驚醒，崩潰大哭，但她一定要替女兒申冤，目前已經上訴，只希望司法能還她一個公道。

▲北市一輛吊車在路口右轉時輾斃騎士。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲蔡女身體遭輾壓，臟器外露當場身亡。（資料照／記者黃彥傑攝）

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