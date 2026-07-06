行李托運故障金門水客大鬧碼頭　站櫃檯鼓譟拒通關遭起訴求重判

▲ 林姓男子涉嫌在金門港旅運中心妨害公務，金門地檢署依法起訴。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門一名從事「水客」工作的林姓男子，今年3月因不滿金門港旅運中心行李托運設備故障，竟在通關查驗櫃檯前大鬧現場，不僅踹踢設施、站上櫃檯鼓譟其他旅客拒絕通關，導致登船查驗作業一度中斷。金門地檢署偵查終結，依妨害公務及強制等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

金門地檢署指出，林姓被告於115年3月23日下午15時25分許，因不滿船班行李托運設備故障，在金門港旅運中心通關查驗櫃檯前情緒失控，除對浯江輪渡公司工作人員大聲咆哮外，還腳踹紅龍柱及櫃檯，甚至站上櫃檯煽動其他旅客拒絕通關，造成現場秩序混亂，也使登船查驗作業一度停擺，影響正常通關程序。



檢方調查後認定，林男涉嫌違反《刑法》對依法執行職務公務員施強暴罪及強制罪，依法提起公訴。

金門地檢署表示，水頭碼頭是兩岸小三通重要客運港口，也是國家邊境管制的重要據點與對外門戶。被告在眾多旅客面前公然破壞公共秩序，挑戰公權力，不僅危及第一線執法人員安全，也影響其他旅客權益及通關秩序，對國門形象造成負面衝擊，因此建請法院從重量刑，以發揮警惕效果。

地檢署也呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，如因天候、設備故障或其他因素影響行程，可循合法管道反映或申訴，切勿以暴力、脅迫、辱罵等方式妨害公務或影響公共秩序。對於逾越法律界線、危害執法安全及社會秩序的行為，檢方將依法究辦，維護國門安全、航運秩序及民眾通關權益。