救援畫面曝！ 七美海域2海龜「遭漁網勒脖」　潛水團急撈起剪開

▲澎湖2海龜遭漁網纏住，澎湖潛水團救援。（圖／葉生弘船長提供，下同）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖浮潛業者昨（5日）帶隊前往七美海域潛水途中，眼尖發現海上有海龜被漁網正纏住，他立刻讓船庭下，眾人合力救起一隻玳瑁與一隻綠蠵龜，當時玳瑁還被廢棄漁網死死勒住脖子，立即剪開漁網打電話給七美安檢所，隨後送回七美南滬港，送達安檢緊急救置。

浮潛業者葉生弘咋（5）日指出早上9點帶遊客出發往七美要潛水，一出港船就設定好航線自己開，盯著引擎室的螢幕看有沒有什麼問題，就在接近七美島的時候，好像有看到海龜在掙扎，於是就廣播跟潛水員說好像看到海龜纏網，潛水等一下在跳，先救海龜先。

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隨後一個大迴轉回到300公尺前的航跡線，印入眼簾是2隻約40、50公分的海龜，一隻玳瑁一隻應該是綠蠵龜，船尾放下樓梯，潛導跳水下去救牠們上船，兩隻都被纏住無法掙脫，玳瑁比較慘被勒著脖子，剪開漁網後，因為非專業人士，不知道海龜有沒有受傷，就馬上打電話給七美安檢所，請他們通報，之後會載海龜進七美港。

▲海巡運送至海龜收容研究中心進行觀察與治療。（圖／記者陳洋翻攝）

農漁局秘書薛皆音指出，有民眾通報在七美海域發現兩頭誤觸漁網的海龜，其中一頭為綠蠵龜，另外一頭為玳瑁，經由海巡及本府人員通報，運送至海龜收容研究中心進行觀察與治療，澎湖縣政府呼籲，民眾若有發現擱淺或受傷的海龜時，請務必通報海巡或本府，以最快的速度進行救治，另外也呼籲，騷擾、虐待保育類類野生動物，可處一年以下及併科三十萬元以下罰金。