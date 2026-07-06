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一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」　員工死都不碰：是在清垃圾

▲▼吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲員工揭團購內幕，食品類千萬別買。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者劉維榛／綜合報導

小心吃壞健康！一名女網友表示，在團購業工作近3年，忍不住揭密「鬼故事」。她點名食品可能來自地下工廠、雜貨疑似廉價貨換包裝、保養品標示也不清，讓她直呼員工自己都不敢碰。底下網友也認同，團購食品與冷凍品「水很深」；另有廠商透露，不少團購主更在意價格與利潤，而非商品品質。

一名女網友在Threads發文表示，自己在團購業工作近3年，身為第一線員工，她看過太多團購商品內幕，因此忍不住揭密所謂「鬼故事」。原PO先點名食品類，聲稱不少來自地下工廠代工，衛生狀況讓人不敢恭維，甚至連員工自己都「死都不吃」。

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除了食品，原PO也提到雜貨類商品，直言很多其實是廉價貨換包裝，成本可能只有幾十元，最後卻在團購平台翻上5到10倍販售，靠著話術與漂亮包裝，讓消費者以為買到便宜好物。

至於保養品，原PO更提醒要小心，聲稱部分商品成分與標示不清，根本是在拿自己的臉冒險。她感嘆，每天看著自己不敢用的東西被推成爆款，真的很挑戰道德底線，也呼籲消費者別只看團購話術，購買前務必多查來源與評價。

底下網友也議論紛紛，「食品類的團購我不太敢買了，知名廠商都有可能有食安問題，更何況來路不明可能也沒檢驗的食品」、「團購有些甚至連重量都沒有，也沒有任何成分表」、「新疆核桃就是從團購紅起來的」、「沙拉油出現致癌物後，發現台灣的食品更可怕，沒南僑舉報，大家真的吃到死」、「冷凍食品的團購，水感覺很深，我自己是不太買」。

廠商爆內幕：團購主只看利潤　破盤價亂市場

另外，還有自稱接觸過許多團購主的廠商分享，「這是真的，雖然不能以偏概全，但多數團購主不太在意品質，只在意價格，抓到至少40%的利潤才有興趣做，所以傾向選擇廉價品牌。」他也透露，有些團購主甚至會刻意破盤低價販售，影響市場行情，因此不少重視品質、不願削價競爭的廠商，最後反而失去合作機會。

「無廠商、無產地、無檢驗標示」才可怕！個人自用漏洞防不了

事實上，具醫師背景的台北市港湖區市議員參選人吳欣岱坦言，這次毒油事件延燒，令她更擔心的就是透過「個人自用」漏洞流入台灣的三無食品，包括無廠商、無產地、無檢驗標示，不肖業者利用免驗漏洞、水貨或代購流入台灣，幾乎沒有任何把關機制。

對此，她嚴厲呼籲，中聯案固然應追究責任、補強制度，但社會更應正視三無食品帶來的食安風險，支持有標示、可追溯的台灣在地產品，並補起「個人自用」免驗漏洞，「看得見的毒，我們攔得下來；看不見的，才是更該努力的。」

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