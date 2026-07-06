水逆影響來了！7月星象混亂「這天迎最強發財日」大轉運

▲2026年7月迎來下半年轉折點，受到水星逆行與行星混亂相位影響，投資市場與個人財務皆面臨震盪，專家建議各星座理財應以守為攻、審慎布局。（圖／記者周宸亘攝）

記者張芳瑜／綜合報導

2026下半年正式開跑，正是重新盤點財務的關鍵期。不過，國外網站《Bustle》表示，7月星象迎來大混亂，除了幾乎貫穿全月的水星逆行，月初更伴隨火星與天王星對撞，恐引發職場衝動抉擇與預期之外的財務震盪。星象專家提醒，此時盲目投資或過度消費恐面臨破產危機，7月23日水逆結束前，每一步都得走得比平常更謹慎。

隨著7月9日金星進入處女座，月中將是戒除不良消費習慣的絕佳時機。度過月中水逆迷霧後，22日將迎來充滿氣場的獅子座季節，次日水逆正式退散，整體財運終於撥雲見日。值得關注的是，7月29日的滿月在吉星加持下，將成為全月「最強發財日」，極利於放手一搏、發展副業，甚至承擔帶有創意的高回報風險，為下半年迎來豐盛轉機。

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以下為各星座2026年7月的財運運勢：

牡羊座（3月20日 - 4月18日）

7月9日起著手改造辦公空間，你會發現工作效率大幅提升。將實體環境整理得更有質感、減少雜物，有助於保持專注並掌握工作進度。如果某件事正吞噬你的時間卻毫無回報，請果斷從行程表上剔除。在副業與個人計畫上，你正邁入幸運且吸金的一年，獅子座季節正是將這些規劃加速推進的好時機。7月29日滿月期間，不妨進行一些創意的社交拓展，此時建立的人脈可能會帶來非傳統但豐厚的獲益。

金牛座（4月19日 - 5月19日）

本月你對處理財務問題充滿動力，但請先踩煞車。7月上半月，個人帳戶可能會遭遇預料之外的震盪，雖然當下很想立刻反應，但請用耐心與深思熟慮來克制衝動。7月23日水逆結束後，你會慶幸自己當時沒有盲目跟進。先前投入副業的努力若未見起色而感到挫折，此時先別放棄，7月29日的滿月是讓職涯迎來豐盛轉機的好機會。走出舒適圈，是目前在職場上建立威信的最佳途徑。

雙子座（5月20日 - 6月19日）

如果覺得財務狀況比平時更混亂，別責怪自己，這要歸咎於水星在你的財帛宮逆行。請避免在這段期間進行大宗消費或做出影響收入的重大變更。若在7月23日前不得不做出決定或投資，請盡量安排在7月中旬（7月12日至14日之間），屆時你對局勢的隱含脈絡會有更精準的洞察。隨著獅子座季節來臨，財務運用會變得清晰許多，溝通也會恢復順暢。將重要會議安排在月底，屆時你對下一步行動會更有自信。

巨蟹座（6月20日 - 7月21日）

7月前十天很容易因為生日季節而過度消費，尤其水星逆行在你的星位攪局、混淆訊號。保持適度克制能帶來長遠助益，年中新月升起後就能收穫回報。此時非常適合為今年接下來的職涯與財務設定新目標。獅子座季節與水逆結束共同為充滿自信的財務行動鋪路，在面對攸關收入的決策時，別懷疑自己，目前的直覺非常強烈，值得信任。7月29日滿月期間，高風險將帶來高回報。

獅子座（7月22日 - 8月21日）

雖然你熱愛過著光鮮亮麗的生活，但只要下定決心，本月就能戒除一些不理想的消費習慣，特別是在7月14日新月前的一週。簡化財富生活、減輕物質負擔雖然充滿挑戰，卻能為更有收益的計畫騰出更多空間。今年的獅子座季節將點亮全新版本的你，不僅自信心大增，還會像磁鐵般吸引財富與豐盛。放大格局，相信自己有能力創造理想生活，職涯與財富夢想其實並非遙不可及。

處女座（8月22日 - 9月21日）

7月上半月職場上突如其來的變動可能考驗著你的耐心，迫使你打破框架思考，且必須以靜制動，避免直覺反應造成無謂的後果。與其急著進入善後模式，不如退後一步評估混亂的源頭，或許最初的計畫並非最有效，又或者解決眼前的爛攤子根本不是你的職責。幸好，月中新月會讓應對方式變得明朗。兩週後的滿月則提供契機，讓你戒除不良消費習慣，並清除阻礙生產力的行程，為工作流程注入更多豐盛能量。

天秤座（9月22日 - 10月21日）

7月上半月絕非為職涯下一步感到焦慮的時候。水星正在你的官祿宮逆行，督促你檢視近期的選擇並修正手邊既有的工作，而不是急著往前衝。月中的新月帶來極佳的澄澈感，照亮了前方的可行道路。此時對現狀進行盤點，而不是用對未來的空想來轉移注意力，將會帶來實質回報。7月23日水逆結束後，你將為下一步做好萬全準備，善用這股蓄勢待發的動能，讓自己進入更有野心的軌道，大家都期待看到你成功。

天蠍座（10月22日 - 11月20日）

儘管水星在7月前幾週持續逆行，仍擋不住你在職場上憑藉魅力贏得更多成功，特別是在7月的第一週。雖然溝通可能有些不順，但你直指核心並理解他人立場的能力，讓你在這段時間成為極具外交手腕的同事。獅子座季節為職涯帶來更多自信，點亮你的才華，並賦予你成為天生領導者的強烈渴望。你正踏入職涯成長與充滿機遇的關鍵一年，而月底的滿月正是其中最幸運的時刻之一。

射手座（11月21日 - 12月20日）

本月會將你的注意力引導至「什麼樣的職涯道路才能真正滿足內心」，以及「現有工作有哪些部分不值得繼續投入」。某個職場環境待起來舒適，並不代表它能服務你的成長或發揮最大潛力。接近月中時，你可能會獲得一個挑戰自我的機會。水逆結束後，你會發現自己能立刻化解與同事間的分歧或尷尬時刻，達成共識讓人鬆了一口氣。月底滿月是探索新領域的絕佳時機，你永遠不知道哪項新興趣最後會變成吸金利器。

魔羯座（12月31日 - 1月18日）



即便水星正在逆行，也無法阻止你努力讓自己在職場和財務上變得井然有序。你渴望整理行程表、優化日常作息並搞定待辦事項。請大膽推進這些努力，但若能等待，請盡量避免在水逆結束前簽署任何具法律約束力的合約或敲定商業交易。月底的滿月是今年夏天鎖定財富目標的最佳時機，與其走傳統老路，不如對記帳、增加收入或達成其他設定目標的替代方法保持開放態度。

水瓶座（1月19日 - 2月17日）

這次水逆對你的行程表衝擊特別強烈，因此在7月前幾週，開會和截稿時間請務必留點彈性空間。這段時間容易在待辦事項上落後，或脫離原有的工作節奏，但月中新月是重新專注、讓每日工作重回軌道的好時機。水逆結束後著手整頓自己是個好主意，因為屆時你對如何規劃時間以達到最大產能會有更清晰的想法。7月29日水瓶滿月之際，開始主導並實踐你的目標吧。

雙魚座（2月18日 - 3月19日）

水星逆行可能會讓你以全新視角，重新審視過去淡忘的個人計畫或未見起色的副業。你的直覺在評估這些事情時會特別有幫助：你感受到的是全新的樂觀希望，還是內心深處仍對前方的道路有所懷疑？月中新月是奠定基礎的好時機。隨著獅子座季節開始，工作與生活的平衡成為焦點，你在規劃生活與整理工作行程上將取得重大進展。建立新的消費習慣或在日常中加入提升效率的小技巧，是善用7月29日滿月能量的絕佳方式。