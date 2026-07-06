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巴威外圍環流逼近！基隆消防局完成防颱整備　9分隊全面備戰

▲基隆消防局完成防颱整備 9分隊全面備戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲巴威外圍環流逼近，基隆消防局盤點救災能量全面戒備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著強烈颱風巴威逐漸接近台灣，颱風路徑及外圍環流可能影響基隆市，基隆市消防局持續掌握中央氣象署最新颱風動態，以及豪雨、強風、長浪等預警資訊，並於7月4、5日完成各項防颱整備工作，全面盤點救災能量，提前部署人力與裝備，確保災情發生時能迅速投入救援、有效應變。

消防局表示，基隆市臨山靠海，颱風期間易受強風、長浪、豪雨及低窪地區積淹水等影響，因此要求各大隊及9個消防分隊完成救災裝備檢整，針對各項器材逐一檢查及試運轉，提升防救災應變能力。

▲基隆消防局完成防颱整備 9分隊全面備戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次整備重點包括橡皮艇、船外機、救生衣、救生繩、照明設備、發電機、抽水機、無線電、油料及消防車輛等救災裝備，均已完成檢查與測試，並確認拖車固定、器材裝載及備勤動線，確保災害發生時能立即出勤，爭取黃金救援時間。

消防局也提醒市民落實「防颱檢查4步驟、災時應變4不做」。災前應隨時留意最新氣象資訊，備妥飲用水、糧食、照明設備等防災物資，確認車輛停放位置及住家排水設施，並取消或延後非必要戶外活動。

▲基隆消防局完成防颱整備 9分隊全面備戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

颱風影響期間，民眾應避免外出，切勿前往溪邊、海邊、港區、堤防及山區觀浪、釣魚或戲水，也不要涉水通行、進入淹水地下室，或觸碰掉落電線，以免發生危險。

消防局長游家懿表示，低窪地區住戶應提前清理排水孔，固定招牌、盆栽及戶外懸掛物，並準備手電筒、飲用水、簡易糧食、必要藥品及行動電源等防災物資，也可善用「全民防災e點通」掌握最新防災警示及應變資訊。若遇停電、積淹水、人員受困或有緊急救護需求，請立即撥打119求助，共同做好防颱準備，降低災害風險。

▲基隆消防局完成防颱整備 9分隊全面備戰。（圖／記者郭世賢翻攝）

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