佀廣洋細數爭議為5件事致歉　否認罵高嘉瑜、賣大麻煙彈12項指控

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議。佀廣洋則在今（6日）拍攝影片鞠躬致歉，稍早他也發出長文回應各項爭議，包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學等，他都尊重他們感受並且致歉。但他也駁斥多達12項指控，包括全校陪重考、小帳謾罵高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道、解散學校籃球隊等。他強調，未來還有任何指控，與事實明顯不符，自己將交由司法調查，釐清真相。

針對針對這段時間網路的指控，佀廣洋表示，針對這段時間網路的指控，自己花了一段時間努力的回憶，認真地反省。今天透過以下說明，向大家報告。

他表示，童年和青少年時的自己不成熟，也會搗蛋惹禍。在那一段時間，如果他的行為，讓一些同學感到受傷，不論時間的遠近，自己都尊重他們的感受，並且深深致歉。

接著，佀廣洋細數爭議，他指出，第一，有人指控自己5歲幼兒園時，曾在同學的頭髮上塗白膠。因時隔23年，完全沒有印象。但尊重那位同學他現在的感受，自己願意表達歉意 。

其次，佀廣洋指出，有人指控，他在國中時期時，曾對她們取了綽號造成傷害，現在自己知道他們的感受，一定要對他們表達深深的歉意。

第三，佀廣洋提到，在訂外賣時，由於送餐誤點，自己發了訊息詢問是否出了車禍。本來是出於關心沒有惡意，但用詞讓對方不舒服，自己還是要表達深深的歉意。

第四，佀廣洋表示，有人說自己把亞斯伯格症同學從椅子上推倒。這是在國中時期，他們因故拉扯，自己不慎推倒了他，當時雙方家長都有到校，當下自己有表達歉意。在此，還要再次表達歉意。

由於他過去兩段感情也被提及，佀廣洋表示，對於不愉快分手，處理的不夠成熟，自己也一直深自反省，也要再次道歉，更要感謝過去的陪伴並給予對方祝福。

他強調，曾經做過的事，自己都會承認，對於自己的行為帶來的傷害，不論時間隔了多久，自己也會認錯反省。

接著，佀廣洋表示，但自己也要在這裡為沒有做過的事一一澄清。第一，有人說，自己在求學期間，因為成績不好，就讓全校一起陪他重考。必須鄭重澄清，絕對沒有這件事！

佀廣洋指出，第二，有人說，因為警衛不認識自己，要求警衛罰寫他名字100遍。自己必須鄭重澄清，絕對沒有！

佀廣洋說，第三，有人說，自己在補習班偷吃同學雞排，也是絕對沒有的事。

佀廣洋指出，第四，有人說，自己約她看電影不成，就說她有恐男症。絕對沒有！

佀廣洋表示，第五，有人說，自己將同學手機泡水，也要鄭重澄清，絕對非自己所為！

佀廣洋說，第六，有人說，自己用小帳號，以不雅文字，謾罵高嘉瑜委員、恐嚇律師，自己也要鄭重澄清，那個帳號不是自己的，從來沒有開設任何小帳號。

佀廣洋說，第七，有人說，因為自己認識黑道，所以同學人人自危。必須鄭重澄清，自己從來沒有加入任何黑道組織，更沒有涉入任何幫派活動。當然，在成長過程中，自己沒有辦法了解每一個我所認識的人的背景。

佀廣洋表示，第八，有人說，自己販售大麻煙彈。自己也要澄清，絕對沒有！販售毒品屬於刑事犯罪，願意接受司法調查，以證清白。

佀廣洋表示，第九，有人質疑自己學測成績大幅進步，影射有問題。自己要說，這是國家考試，我絕對沒有舞弊！

佀廣洋強調，第十，有人說，自己在籃球隊被同學毆打，該同學的母親下跪求饒，隨後自己的媽媽施壓解散籃球隊，事實是練球的過程中，自己遭到毆打受傷，而自己的母親選擇原諒，完全沒有對方家長下跪道歉的荒謬事件，籃球隊的解散更是在事發之後三年的事情。

佀廣洋說，第十一，有人說，自己大學時被二一，因母親施壓，才能順利畢業。但事實是，一切依照學校的規定及程序辦理休學，並完成補修後才畢業。

佀廣洋指出，第十二，有人說，他高中時曾因為簽賭，被移送少年法庭。這件事，自己很後悔，更覺得對不起家人，因為自己的輕忽、誤判，在網路上下注。這件事情是媽媽親手將他送辦，也已經過少年法庭依法裁定責付。

佀廣洋強調，「我要再次重申，我有做過的事，我一定會承認，並且認錯反省。但我沒有做過的事，我也必須予以澄清」。

佀廣洋表示，未來如果還有任何指控，與事實明顯不符，在無法逐一自證清白的狀況下，自己將交由司法調查，釐清真相。

最後，佀廣洋表示，「我要再次對曾因我的行為感到受傷的人，表達最深的歉意，我一定會記取教訓反省改進，謝謝大家的關心」。