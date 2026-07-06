與沈伯洋遭取不雅綽號　蘇巧慧：選舉真的不用選成這樣

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

近日有粉專嘲諷民進黨雙北市長參選人蘇巧慧與沈伯洋姓名，取不雅綽號「雙北慧伯起」。蘇巧慧今（6日）對此回應，選舉真的不用選成這樣，不管是網軍還是這些圖片，她還是會堅持正面、正向、樂觀的選戰方式，希望帶給大家「新世代要扛起新時代」，以城市的願景來說服選民，讓選民看到問政態度、問政成績，以及未來共同的理想。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（6日）與立法院財政委員會考察新北市交通及公共建設。媒體詢問，未來要如何在新北扮演最強的新北隊長整合派系？黨內人士形容，蘇巧慧的節奏感很好，是民進黨在新北最有可能勝選的一次？

蘇巧慧回應，從她宣布參選以來已經經過了700多天，其實她真的就是「海、陸、空戰」齊發，走遍新北的大街小巷、山、海和每個地方，就是希望能夠接觸最多的選民。

蘇巧慧指出，團隊已經和所有的新北隊議員36位，各自舉辦聯合願景說明會，已經超過30場，每一場都非常的熱烈。所以可以看得出來，不管是在地區走訪的時候，或是舉辦座談會的時候，大家都非常踴躍出席。這一次真的可以感覺到「我們一起」的氛圍，這個「我們一起」不只包括議員，也包括想要和新北市民，「我們一起」讓新北更升級。

蘇巧慧說，上個週末團隊也連續在板橋、林口舉辦「水獺媽媽樂園」，有超過上千個年輕家庭都一起出來，大家也可以感受到團隊對教育理念的分享。今天更謝謝召委李坤城來到三重考察所有的相關建設，不管是停車場，五泰輕軌、機場捷運，甚至是三重聯醫等，這些地方建設，團隊都會盡量的來爭取，為的就是讓新北市更好。

至於怎麼看對手李四川與台北市長蔣萬安合體，主打雙北共治的願景？蘇巧慧認為，對她來講，城市之間最好的關係是「共榮共好」。所謂的「共榮共好」，就是既競爭又合作，既合作又競爭。

蘇巧慧舉例，就像兩間餐廳，應該要請不同的大廚，設計不同的菜單，推出不同的菜色，來讓顧客可以享受到最好的服務。「我們有相同的標準，像是衛生食品安全、公安等等，可是不同的菜色大家可以有不同的選擇」。

蘇巧慧期盼自己是「總鋪師」，可以串聯新北的山海資源、人文特色。在這樣的好資源之下，鼓勵所有專業的廚師們端出自己的拿手菜，讓新北市民享受到最豐富的菜餚，新北更漂亮。

媒體追問，怎麼看最近有一些攻擊蘇巧慧的貼文，被發現連「原始程式碼」都忘記刪，李四川陣營說，蘇巧慧是在配合側翼來攻擊養網軍？蘇巧慧回應，這段時間以來大家可以看到，有很多本來支持國民黨特定人物的網軍，開始突然轉為支持她的對手，並且對她攻擊。

蘇巧慧認為，對手有沒有網軍這件事情，應該由對手陣營來解釋。只是如果說這樣的攻擊是我們來「反串」，那未免也太低估選民的智慧了。

至於有臉書粉專將蘇巧慧和沈伯洋的名字取不雅綽號部分，蘇巧慧直言，選舉真的不用選成這樣，不管是網軍還是這些圖片，她還是會堅持正面、正向、樂觀的選戰方式。

此外，針對三鶯線最近品質出包，昨晚甚至還有失火疑慮，蘇巧慧表示，三鶯線是近年來最重大的交通建設，團隊也都非常的期待。也看得出來其實在試營運的期間，還有一些需要改進的地方，新北捷運局也都正陸續在改善，「我們再給他一點時間」，希望在正式營運的時候可以非常的安全、舒適，讓新北市民還有全台灣的民眾，都可以感受到三鶯線是最好的，三鶯地區是很棒的地方。