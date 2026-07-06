南湖大山驚傳死亡意外　46歲男摔落30米深邊坡喪命

▲南湖大山一山友墜谷死亡，宜蘭縣消防局派員搜救，6日再度出動直升機。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

南湖大山昨（5）日清晨發生一起嚴重山域墜谷事故。一名46歲的王姓男山友，在行經審馬陣山屋附近路段時，不幸失足跌落深約20至30公尺的邊坡死亡。因昨天午後天候驟變，救援行動暫停，今（6）日上午救援人員再度搭乘直升機挺進審馬陣草原，同時將陸續撤換昨日受困山頭的第一梯次8名隊員及吊掛遺體下山。

宜蘭消防局表示，一個由6人組成的南湖大山登山團隊，於5日凌晨0時由登山口出發，預計進行為期一天的「一日單攻」行程。未料清晨4時30分許，隊伍中一名46歲的王姓男山友，在行經審馬陣山屋附近路段時，不幸失足跌落深約20至30公尺的邊坡。同行隊友於4時53分緊急撥打119向消防局報案求援。

消防局5日接獲報案後立即啟動山域救援機制，出動第一大隊及大同分隊同仁前往救援，並在上午7時30分於大同分隊集結完畢，同時向空中勤務總隊申請直升機支援。上午9時58分，空勤直升機抵達大同國小載送第一梯次4名搜救人員前往審馬陣山屋。

期間消防局與現場同行友人取得聯繫，隊友表示經嘗試下切至墜谷地點察看後，發現王姓山友已呈現OHCA（失去呼吸心跳）狀態。

然而，山區午後天候驟變，原定在審馬陣草原降落的直升機，受限於惡劣氣候，無法將人員安全投送，只能改降落於附近山頭。搜救隊隨後嘗試步行往南湖大山圈谷山屋挺進，但因現場地勢極為陡峭，加上視線不佳、寸步難行。基於安全考量，搜救人員於傍晚16時30分折返降落點，並就地紮營過夜。

宜蘭縣消防局表示，今天已規劃第二梯次搜救計畫，調派太管處2人及消防局搜救人員6人（共計8人），再度搭乘直升機挺進審馬陣草原；同時將撤換昨日受困山頭的第一梯次8名隊員下山。搜救行動將於今日天亮後全力持續展開，期盼能盡快將受困山友帶回。