彰化宮廟遶境變調！火爆鬥毆畫面瘋傳　廟方急滅火：路人拉扯

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉5日晚間一場廟會遶境活動失控，爆發肢體衝突，男子在狹窄巷弄中互相揮拳、拉扯推擠，路邊整排機車也遭波及倒地，場面一度陷入混亂。衝突畫面在網路上瘋傳，主辦廟會「伍福會」會長6日出面滅火，澄清衝突雙方皆為互不相識的圍觀群眾，且無人受傷；和美警分局則表示已調閱監視器，後續將通知涉案人員到案說明。

▲彰化伸港鄉廟會遶境爆揮拳拉扯。（圖／翻攝自宗教爆報）

這起衝突發生於5日晚間約8時50分，地點位於伸港鄉仁愛路二段一帶。根據網路「宗教爆報」與「社會事新聞影音」流傳的影片顯示，當時大批民眾聚集於巷弄內，不明原因瞬間爆發激烈爭執。一名白衣男子不明原因情緒激動，朝黑衣男子揮拳，隨即引發多人相互拉扯、推擠；外圍民眾有的趕快把小孩帶開，有的因閃避不及而跌倒在地，叫囂聲四起，路旁整排停放的機車也遭波及，許多參與活動及路過民眾圍觀，紛紛拿出手機拍攝。

▲彰化伸港鄉廟會遶境爆揮拳衝突。（圖／民眾提供）

針對這起意外，主辦廟會活動的「伍福會」黃會長出面說明，表示事發當下神轎正行經路幅狹小的路段，圍觀群眾眾多，在狹窄空間內產生輕微推擠與摩擦。他強調，廟方秩序組人員事發第一時間已立即介入排除衝突，現場並無人受傷。他同時嚴正澄清，影片中發生衝突的雙方皆為前來觀看熱鬧的一般民眾，彼此並不認識，絕非廟方內部陣頭或工作人員，並針對此次事件造成社會觀感不佳，向大眾致上最深歉意。

針對這起廟會暴力事件，和美警分局指出，經初步詢問廟方負責人，是因該路段道路狹窄、行進受阻所致，目前已著手調閱周邊監視器畫面，後續將通知相關涉案人員到場說明，以進一步釐清案情並追究相關責任，同時呼籲民眾參與大型活動時應保持冷靜，共同維護公共安全與秩序。